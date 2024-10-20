自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

10/20世界骨質疏鬆日！ 中市衛生局教4招預防

2024/10/20 16:36

台中市政府衛生局長曾梓展說明，持續適量運動能有效預防骨質疏鬆，改善睡眠，提升活力和肌肉強度，降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

台中市政府衛生局長曾梓展說明，持續適量運動能有效預防骨質疏鬆，改善睡眠，提升活力和肌肉強度，降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天（10月20日）是世界衛生組織訂定的世界骨質疏鬆日，台中市政府衛生局長曾梓展傳授民眾4妙招，包括增加鈣質吸收、規律運動、健康生活與安全環境，從年輕開始存「骨本」。

曾梓展表示，骨質疏鬆是可預防的，首先可增加鈣質吸收，鈣質是骨骼的主要成分，根據國民健康署的指引，19歲以上人士每日需攝取1,000毫克鈣質，來源包括牛奶、乳製品、魚類、蝦類、牡蠣、豆類及深色蔬菜。

其次要規律運動，可增強骨質密度，陽光有助於身體產生維生素D，增強鈣的吸收。持續適量運動能有效預防骨質疏鬆，改善睡眠，提升活力和肌肉強度，並降低跌倒風險。

此外，保持健康的生活習慣，避免吸菸、過度飲酒、過量飲咖啡及熬夜，對骨骼健康至關重要，特別是停經後的女性及服用類固醇者，應格外注意骨骼健康；最後，老年人因動作較遲緩、反應力不靈敏，故需確保浴室和樓梯有足夠照明，保持地面乾燥，必要時鋪設防滑墊或安裝扶手。

今天是世界骨質疏鬆日，中市衛生局提供4妙招預防骨質疏鬆。（市府提供）

今天是世界骨質疏鬆日，中市衛生局提供4妙招預防骨質疏鬆。（市府提供）

國際骨質疏鬆症基金會呼籲，大家「對脆弱的骨骼說不」，強調骨質疏鬆症是一種嚴重的健康威脅，應該優先認識個人風險因素，並重視骨骼健康。

衛生局指出，根據國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」指出，65歲以上的民眾的骨質密度，至少有一個部位測量出有骨質疏鬆比率為14.1%，這意味著每7人中就有一人受到影響，且隨著年齡增加，風險也逐漸上升。

骨質疏鬆症在早期通常無明顯症狀，可能只表現為身高變矮或駝背，但一旦跌倒或受到輕微碰撞，可能會導致骨折，進而引發劇烈疼痛和行動不便，嚴重影響健康與生活品質。

衛生局提醒，市民朋友應養成健康生活型態與規律運動，定期接受政府補助40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中