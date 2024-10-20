10/20世界骨質疏鬆日！ 中市衛生局教4招預防

台中市政府衛生局長曾梓展說明，持續適量運動能有效預防骨質疏鬆，改善睡眠，提升活力和肌肉強度，降低跌倒風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天（10月20日）是世界衛生組織訂定的世界骨質疏鬆日，台中市政府衛生局長曾梓展傳授民眾4妙招，包括增加鈣質吸收、規律運動、健康生活與安全環境，從年輕開始存「骨本」。

曾梓展表示，骨質疏鬆是可預防的，首先可增加鈣質吸收，鈣質是骨骼的主要成分，根據國民健康署的指引，19歲以上人士每日需攝取1,000毫克鈣質，來源包括牛奶、乳製品、魚類、蝦類、牡蠣、豆類及深色蔬菜。

請繼續往下閱讀...

其次要規律運動，可增強骨質密度，陽光有助於身體產生維生素D，增強鈣的吸收。持續適量運動能有效預防骨質疏鬆，改善睡眠，提升活力和肌肉強度，並降低跌倒風險。

此外，保持健康的生活習慣，避免吸菸、過度飲酒、過量飲咖啡及熬夜，對骨骼健康至關重要，特別是停經後的女性及服用類固醇者，應格外注意骨骼健康；最後，老年人因動作較遲緩、反應力不靈敏，故需確保浴室和樓梯有足夠照明，保持地面乾燥，必要時鋪設防滑墊或安裝扶手。

今天是世界骨質疏鬆日，中市衛生局提供4妙招預防骨質疏鬆。（市府提供）

國際骨質疏鬆症基金會呼籲，大家「對脆弱的骨骼說不」，強調骨質疏鬆症是一種嚴重的健康威脅，應該優先認識個人風險因素，並重視骨骼健康。

衛生局指出，根據國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」指出，65歲以上的民眾的骨質密度，至少有一個部位測量出有骨質疏鬆比率為14.1%，這意味著每7人中就有一人受到影響，且隨著年齡增加，風險也逐漸上升。

骨質疏鬆症在早期通常無明顯症狀，可能只表現為身高變矮或駝背，但一旦跌倒或受到輕微碰撞，可能會導致骨折，進而引發劇烈疼痛和行動不便，嚴重影響健康與生活品質。

衛生局提醒，市民朋友應養成健康生活型態與規律運動，定期接受政府補助40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法