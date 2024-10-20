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健康 > 名人健康事

健康網》草蜢成員蔡一傑罹腦瘤 醫曝常見症狀

2024/10/20 15:40

草蜢成員蔡一傑罹患腦瘤，因手術剃成光頭（右），今年中秋節他發文祝福大家中秋節快樂，當時還有著一頭濃密頭髮（左）。（圖擷取自蔡一傑IG，健康網合成）

草蜢成員蔡一傑罹患腦瘤，因手術剃成光頭（右），今年中秋節他發文祝福大家中秋節快樂，當時還有著一頭濃密頭髮（左）。（圖擷取自蔡一傑IG，健康網合成）

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驚！57歲草蜢蔡一傑認了腦瘤 剃光頭開刀近照流出

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕57歲草蜢成員蔡一傑今（20）日在社交平台發文證實罹患腦瘤，並露出開顱手術後的巨大疤痕，讓粉絲們震驚與不捨。亞大醫院神經外科醫師指出，腦瘤症狀會視腫瘤大小和位置而定，常見症狀包括：頭痛、頭暈、步態不穩、癲癇、視覺障礙、噁心嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、四肢無力、意識障礙、感覺神經受損，而症狀出現的時間點通常和腫瘤性質有關。

腦瘤的原因

醫師指出，腦瘤是指腦部不正常的細胞增生，甚至侵犯周圍或遠處的腦細胞組織，影響正常腦部生理功能。大部分的腦瘤是因基因突變或損傷造成，基因變異可能來自遺傳或環境因素，如：可能與游離輻射線有關。原發性惡性腦瘤的發生率約十萬分之3.5，其中以神經膠質瘤居多。根據衛福部統計，原發性惡性腦瘤的死亡率排名在所有癌症中，男性為第13位、女性為第11位。

蔡一傑罹患腦瘤，開顱手術在他頭部留下巨大疤痕。（圖擷取自蔡一傑IG）

蔡一傑罹患腦瘤，開顱手術在他頭部留下巨大疤痕。（圖擷取自蔡一傑IG）

腦瘤種類及好發位置

醫師表示，腦瘤可分為良性和惡性，會以組織病理學的檢查確診。良性腦瘤雖然不會侵犯鄰近組織，卻可能壓迫腦組織的敏感區域，造成神經症狀，若影響到神經與其生理功能時，即便腫瘤不含癌細胞，臨床上仍會視為惡性。

根據腦腫瘤的來源可分成「原發性腦瘤」和「續發性腦瘤」，前者從腦的組織細胞長出來，較常見為膠質細胞瘤部位轉移過來，如肺癌或乳癌轉移至腦部，此外，有時病人因中樞神經系統的症狀，才被發現腦部有腫瘤。

腦瘤的治療

醫師指出，腦瘤的治療方式主要可分為：手術切除、放射治療及藥物治療3種。外科手術切除是腦瘤的主要治療方式，目的是建立診斷以及切除腫瘤，以減緩腫瘤對腦組織的壓迫及控制腫瘤生長，並減少後續放射治療或化學治療的程度；術後再搭配放射線治療、化學治療或標靶藥物治療，有機會使疾病的預後更佳。

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