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突破抗藥性！ 科學家研發新型抗生素 讓細菌細胞自我毀滅

2024/10/20 16:02

這張圖展示了研究團隊如何利用ClpP活化劑（ACP6-12）來攻擊細菌細胞。左邊是ClpP蛋白酶的結構，像是空心的圓環，環內有著許多凹陷和突起。右邊的圖顯示活化劑精準地嵌入到蛋白酶的凹陷處，活化了ClpP酶的活性，迫使它分解細胞內重要的蛋白質，最終導致細胞自我毀滅。（圖：Journal of Medicinal Chemistry）

這張圖展示了研究團隊如何利用ClpP活化劑（ACP6-12）來攻擊細菌細胞。左邊是ClpP蛋白酶的結構，像是空心的圓環，環內有著許多凹陷和突起。右邊的圖顯示活化劑精準地嵌入到蛋白酶的凹陷處，活化了ClpP酶的活性，迫使它分解細胞內重要的蛋白質，最終導致細胞自我毀滅。（圖：Journal of Medicinal Chemistry）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了應付抗生素抗藥性帶來的全球性威脅，科學家一直在尋找新的方法，試圖突破細菌細胞的防禦系統。多倫多大學（U of T）的研究人員，利用先前在癌症研究中獲得的經驗，開發了一種能夠誘發細菌細胞自我毀滅的新型化合物。這項研究結果已發表在《藥物化學期刊》（Journal of Medicinal Chemistry）上。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，這種新型抗生素專門針對一種天然存在的酶——ClpP，這種酶負責分解老舊或有缺陷的蛋白質，在細胞的日常運作中扮演著至關重要的角色。新型化合物會加速ClpP酶的運作，使其開始分解本不該分解的蛋白質，最終從內部將細胞摧毀。

多倫多大學生物化學教授豪利（Walid A. Houry）博士表示：「大多數抗生素都會抑制某種過程。但我們採用的是一種全新的方法，我們會打破細胞的運作平衡，最終希望能夠將這種新型化合物應用於臨床治療。」豪利博士與其他研究人員緊密合作，在這個領域繼續進行研究。

豪利博士補充說：「事實證明，存在於癌細胞中的這種酶，也存在於細菌細胞中。這個計畫的難點在於，我們試圖找到一種方法，可以攻擊細菌細胞中的ClpP酶，但不會損害人體細胞。」

多倫多大學的研究團隊利用加拿大光源（CLS）的先進設備，觀察了人類和細菌細胞中ClpP酶的結構差異。他們發現，人類和細菌的ClpP酶雖然非常相似，但仍存在些微的結構差異。基於這些差異，研究團隊設計出了新的化合物，可以鎖定有害細菌的ClpP酶，而不會傷害人體細胞。

豪利博士表示，這種新型抗生素，對於治療腦膜炎和淋病等細菌感染，具有巨大的潛力。

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