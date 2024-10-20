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健康網》腸病毒單週262班停課 兒童6重症前兆快送醫

2024/10/20 13:24

醫師提醒，如出現腸病毒重症前兆：嗜睡、肢體麻痺、肌躍型抽搐、嘔吐不止、未發燒時呼吸急促、心跳加速，務必趕緊就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，如出現腸病毒重症前兆：嗜睡、肢體麻痺、肌躍型抽搐、嘔吐不止、未發燒時呼吸急促、心跳加速，務必趕緊就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年腸病毒疫情反常，本應在入秋後就漸漸脫離流行期，這次不但沒有，甚至就診人次突破以往，創近5年新高，全台單週262班停課，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟提醒，如果孩子出現重症前兆：嗜睡、肢體麻痺、肌躍型抽搐、嘔吐不止、未發燒時呼吸急促、心跳加速，別求網路大神了趕快就醫。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，腸病毒傳染途徑主要透過腸胃道（水、糞、口、食物感染）和呼吸道（飛沫、噴嚏、咳嗽）傳播，輕症症狀有發燒、手足口症（四肢與臀部紅疹或水泡）、疱疹性咽峽炎（發燒、嘔吐、咽峽小水泡或潰瘍）、呼吸道及腸胃道症狀（咳嗽、鼻水、腹瀉等），讓孩子在家休息並持續觀察，嚴重時要儘速送醫；若家有其他孩子須做好隔離照護。

巫漢盟指出，如果出現嗜睡、肢體麻痺、肌躍型抽搐、嘔吐不止、未發燒時呼吸急促、心跳加速這些重症前兆，請立刻就醫！

巫漢盟說，對抗腸病毒，除了加強免疫，更要充足睡眠、均衡飲食、運動，平時注重個人衛生 肥皂勤洗手，因為酒精無法殺死腸病毒。消毒方式為稀釋漂白水（水：漂白水＝1000c.c.：10c.c.）進行環境與物品消毒，並謹慎處理患者糞便與分泌物至康復。

巫漢盟強調，這波腸病毒疫情預估在11月才會脫離流行期，大人自己也得注意，因為得到後的症狀可能比孩子嚴重更多，記得要做好衛生管理，才能避免感染。

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