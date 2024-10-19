健康網》愛吃甜食紓壓？當心憂鬱症發生

吃甜食不但不能紓壓，還可能增加憂鬱症發生率。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人感到憂鬱或壓力大時會大吃甜食紓壓，如果你經常這麼做，可能要改一改了！研究發現，糖對於減輕壓力不僅沒用，攝取過多的糖更可能造成憂鬱症發生。

外媒《hindustantimes》報導，薩里大學（University of Surrey）研究發現，喜歡吃甜食與憂鬱症等心理疾病發生機率有正向關聯。這篇發表在《轉化醫學期刊》（Journal of Translational Medicine）的研究發現，偏好甜食的人有較高的糖尿病、中風等心血管疾病發生率以外，憂鬱症發生率也偏高。

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研究利用英國生物銀行（UK Biobank）數據，找出注重健康的人、雜食者與愛吃甜食的人。注重健康的人多吃蔬果，較少吃甜食與肉。雜食者蔬菜、肉類與魚類飲食均衡攝取；反之喜愛甜食的人則除了愛吃甜食，還常喝含糖飲料，對水果與蔬菜不感興趣。

研究人員檢驗生物銀行內的血液樣本數據，測量2923種蛋白質與168種代謝物，發現愛吃甜食者體內發炎指數與血糖水準較差。反之，注重健康的人罹患心臟病與中風的風險較低。

薩里大學健康與生物醫學資訊教授諾法吉魯曼（Nophar Geifman）說明，愛吃甜食的人，罹患憂鬱症的可能性高出31%。最後他強調：「這項研究說明，我們應該在吃任何東西前，思考吃下後對自己帶來的後果。」

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