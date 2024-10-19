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健康網》結紮術後護理 醫授6點：穿支撐性內褲避免晃動

2024/10/19 21:46

戴槐青指出，大多數男性可在結紮術後幾天內恢復正常工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

戴槐青指出，大多數男性可在結紮術後幾天內恢復正常工作；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕結紮手術後的護理至關重要，為了幫助患者安全恢復，好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文提供了一系列術後注意事項，包含充分休息與避免劇烈活動、冰敷減輕腫脹、穿著支持性內褲、保持傷口乾燥與清潔、疼痛管理、暫時避免性生活，讓患者能夠更好地進行術後照顧。

1. 充分休息與避免劇烈活動

儘管結紮是一種微創手術，戴槐青仍然建議患者在家中進行充分的休息。手術當天應避免開車或進行需要集中精神的活動。術後，前2、3天應避免劇烈運動和重物，這樣可以減少傷口腫脹和出血的風險。大多數男性可在幾天內恢復正常工作，但若工作涉及體力勞動，建議等一週後再開始。

2. 冰敷減輕腫脹

術後，陰囊區域可能會出現腫脹或不適，這是正常反應。使用冰敷可以有效緩解這些症狀。建議用毛巾包裹的冰塊輕敷於陰囊，每次15-20分鐘，每隔幾小時一次，但要避免冰塊直接接觸皮膚，以免凍傷。

3. 穿著支撐性內褲

術後幾天內，建議穿著支持性良好的內褲，如運動內褲，以減少陰囊的晃動，從而減輕不適感，並提供必要的支撐。

4. 保持傷口乾燥與清潔

保持手術部位乾燥和清潔非常重要，以防感染。在術後48小時內應避免直接沖洗傷口，洗澡時建議選擇擦澡。兩天後可輕柔清洗，但要小心避免用力揉搓。如果出現紅腫、異常分泌物或發燒等感染徵兆，應立即就醫。

5. 疼痛管理

大多數男性在結紮後的疼痛輕微，建議使用非處方止痛藥，如布洛芬或撲熱息痛來緩解。如果疼痛持續加劇，應儘快就醫。

6. 暫時避免性生活

戴槐青強調，術後1周內應避免性生活或自慰，以讓傷口充分癒合。恢復性生活後，患者在接下來的3個月內仍需使用其他避孕措施，因為結紮後的精子可能仍然殘留在輸精管中。

這些護理建議幫助結紮後的男性患者更好地恢復，確保手術效果最大化。希望大家能夠重視術後護理，確保健康與安全。

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