健康網》青少年攝取乳製品仍能長高！ 以國研究：喝無糖有效

以色列研究發現，青少年每天增加攝取1份「無糖乳製品」，身高平均多長高0.3-0.4公分；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果15歲才發驚覺「好像有點矮」還有機會長高嗎？禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享以色列研究，調查3529位、平均年齡15歲左右的學生，發現每天增加攝取1份「無糖乳製品」，青少年的身高平均多長高0.3-0.4公分，甜味乳製品則沒有發現對身高有顯著影響。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，只要小朋友沒有特殊情況或是特別排斥，他推薦的第一個食物一定是「乳製品」，但好像很多家長半信半疑。透過以色列針對青少年的最新研究，可證明每天攝取無糖乳製品：如牛奶、起司等，對孩子的生長發育會有明顯的幫助。

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陳奕成指出，參與研究的孩子平均年齡大概是15歲左右，對於大部分的女孩，及一部分的男孩來說，長高的速度已經漸漸趨緩，接近成人身高。在這種情況下，每天攝取多1份乳製品，1年還可以多長0.3-0.4公分，可以期待如果越早開始攝取乳製品，身高增長的效果可能會更加顯著。

陳奕成提到，門診中碰到有些家長困擾「孩子對乳製品接受度不高」，想要用含糖的調味乳或優酪乳來吸引他們，但從這個研究可得知，含人工甜味劑的乳製品對於長高沒有幫助，因此仍建議家長盡可能選「無糖乳製品」，而非各種口味的調味乳或是優酪乳。

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