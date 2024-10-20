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健康網》鼻過敏噴嚏打不停 醫：補充5營養緩解症狀

2024/10/20 20:45

醫師表示，維生素C是一種強效的抗氧化劑，能夠幫助減少過敏反應，多攝取如草莓、紅椒等。（圖取自photoAC）

醫師表示，維生素C是一種強效的抗氧化劑，能夠幫助減少過敏反應，多攝取如草莓、紅椒等。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鼻過敏在台灣是相當常見的狀況，有鼻過敏狀況的話，要補充什麼營養？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文建議補充5營養素，包括：維生素C、Omega-3脂肪酸、維生素D、鋅、益生菌。

●維生素C：維生素C是一種強效的抗氧化劑，能夠幫助減少過敏反應。它能增強免疫系統，幫助清除體內的自由基，降低過敏症狀的嚴重程度。含有豐富維生素C的食物包括柑橘類水果、草莓、紅椒和綠葉蔬菜。

●Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸，是一種具有抗發炎作用的脂肪酸，能夠幫助降低過敏性發炎。這些脂肪酸能減少免疫系統的過度反應，緩解過敏症狀。主要來源包括鮭魚、亞麻籽和核桃。

●維生素D：維生素D對免疫系統的健康至關重要，它可以幫助調節免疫系統，減少過敏反應。自然來源的維生素D，主要是曬太陽，人體就可以自行生成。如果陽光曬不夠，可以考慮使用維生素D滴劑，以確保充足的攝取。

●鋅：鋅是一種重要的微量元素，有助於維持免疫系統的正常功能。鋅的缺乏，可能會導致免疫功能下降，增加過敏反應。富含鋅的食物包括紅肉、家禽、海鮮（如牡蠣和螃蟹）、豆類和堅果。增加這些食物的攝取，有助於提升你的免疫系統，減少過敏症狀。

●益生菌：益生菌是一種對腸道有益的細菌，可以幫助調節免疫系統，減少過敏症狀。研究表明，益生菌能夠改變腸道微生物組，進而影響全身的免疫反應。含有益生菌的食物包括優酪乳、發酵豆製品等。這些食物能夠幫助維持健康的腸道菌群，有助於減少過敏反應。

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