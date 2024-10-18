健康網》滷味「挑它們」低脂高蛋白！ 營養師：雞屁股最NG

營養師說，以每份蛋白質為7克來看，40克的滷蛋白和雞胗，熱量都只有35大卡，屬於低熱量、高蛋白質；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕晚餐吃滷味想補充蛋白質，卻擔心熱量爆表？好食課營養師Anna李宜樺在臉書粉專「好食課」發文分享，推薦和N克的常見滷味。以每份蛋白質為7克來看，40克的滷蛋白和雞胗，熱量都只有35大卡，屬於低熱量、高蛋白質；而熱量偏高的N克滷味是80克的雞屁股，熱量有360大卡，其次是110克的豬大腸，熱量有220大卡。

推薦的滷味

李宜樺說，以每份蛋白質為7克來看，這些滷味不但能補充蛋白質，熱量還相對較低。因蛋白質含量足夠，熱量也控制得當，可以說吃滷味增肌毫無壓力！而低熱量、高蛋白的前5名是：滷蛋白（40克）有35大卡、雞胗（40克）有35大卡、牛肚（60克）有35大卡、鴨血（120克）有35大卡、牛筋（35克）有40大卡。

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NG滷味

李宜樺提到，同樣是補充7克蛋白質，但這些滷味熱量偏高，想要控制體重，或減脂的朋友要注意。尤其是雞爪，熱量上屬於黃燈區，但因為很容易一吃就吃5-6根，所以要更加留意！熱量高的前5名是：雞屁股（80克）有360大卡、豬大腸（110克）有220大卡、豬五花（50克）有185大卡、豬皮（35克）有170大卡、炸豆皮（40克）有155大卡。

吃滷味小撇步

●優先選擇低熱量、高蛋白質滷味。

●注意份量，尤其是像雞屁股、豬大腸，這類高熱量滷味，少量攝取為佳。

●配合其他低熱量蔬菜，均衡飲食更健康。

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