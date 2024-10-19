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健康 > 心理精神

健康網》「譫妄」是什麼？食藥署談成因與特徵

2024/10/19 20:12

食藥署說，譫妄主要特徵有，認知或是感知突然發生變化，有幻聽、幻視等錯覺，或是大吼大叫、對外界刺激反應異常等；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，譫妄主要特徵有，認知或是感知突然發生變化，有幻聽、幻視等錯覺，或是大吼大叫、對外界刺激反應異常等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道「譫妄」是什麼嗎？可能會分不清楚白天跟黑夜，還會胡言亂語？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，譫妄是一種暫時性的精神功能障礙，屬於突發的症狀。主要特徵有：意識障礙、幻聽、喪失定向力、大吼大叫，容易在傍晚且短時間發生等。若發現家人有類似譫妄的情形，應該盡速就醫，提早發現原因並解決，一般能順利恢復。

譫妄主要5特徵

●意識障礙，記憶力障礙，無法組織思考。

●認知或是感知突然發生變化，有幻聽、幻視等錯覺。

●短時間發生，而且時好時壞，容易在傍晚發生，又稱日落症候群。

●喪失定向力，無法知道正確的時間、地點或人物。

●大吼大叫、對外界刺激反應異常。

容易引發譫妄的因素

食藥署指出，常見引發的原因有：藥物引起的譫妄、手術後譫妄；其他原因還有像是：感染、電解質不平衡、心理壓力等。研究指出，大型手術（如髖關節、心臟手術等）容易引起譫妄。

而容易引起譫妄的藥物有：精神科藥物、鎮靜安眠藥物、抗膽鹼藥物、抗高血壓藥物等。譫妄大部分的原因，都是可以逆轉的，因此如果及早發現，並減少發生的原因，症狀就可以獲得改善。

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