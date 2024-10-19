健康網》簡單易學「焗烤洋蔥鑲肉」 烤箱20分鐘上桌

薛曉晶介紹，「焗烤洋蔥鑲肉」材料簡單只需要將絞肉塞入洋蔥裡，鋪上起司片，放入烤箱即可出爐。（圖取自薛曉晶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正餐時間到了，焗烤洋蔥鑲肉這種做法，你嘗試過嗎？營養師薛曉晶在其臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享了自家版本的「焗烤洋蔥鑲肉」料理做法，簡單又美味，適合家常製作。材料簡單只需要將絞肉塞入洋蔥裡，鋪上起司片，放入烤箱即可出爐。

材料：

洋蔥三顆、絞肉兩盒、胡椒鹽、五香粉、鹽、香油、麻香清花椒、起司。

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作法：

1. 選用較小顆的洋蔥，將上下兩端切掉，並從中間切開，取出內層的洋蔥，形成碗狀。

2. 一顆洋蔥可製作約四個洋蔥小碗，剩餘的洋蔥部分可放入絞碎機絞碎。

3. 絞肉與洋蔥碎及各種調味料攪拌均勻，填入洋蔥小碗中。

4. 將洋蔥鑲肉放入烤箱，以150度烘烤20分鐘，待內餡熟透後，再放上起司，加熱至起司融化即可享用。

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