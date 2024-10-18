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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》滷豆腐用這招去油！ 營養師教2招簡易食譜

2024/10/18 11:51

薛曉晶指出，將滷肉湯冰起來，待油脂凝固後去除，這樣再用來滷豆腐，就能享受到健康美味。（圖取自薛曉晶臉書）

薛曉晶指出，將滷肉湯冰起來，待油脂凝固後去除，這樣再用來滷豆腐，就能享受到健康美味。（圖取自薛曉晶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃滷豆腐嗎？營養師薛曉晶近日在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」中分享了家庭素食餐的烹飪心得，並介紹了她的午餐菜色，包括滷豆腐、大陸A菜、歐姆蛋蛋包飯及水果，其中滷豆腐提供了約兩份的植物性蛋白質，她也提供了簡易食譜供民眾參考。

薛曉晶表示，雖然家中喜愛食用滷豆腐，但單純滷製的豆腐味道不佳，因此她通常會使用滷肉湯來提升風味。然而，滷肉湯的油脂含量較高，為了解決這個問題，她會將滷肉湯冰起來，待油脂凝固後去除，這樣再用來滷豆腐，就能享受到更加健康的美味。

她補充說，今天的午餐中，豆腐提供了約2份的蛋白質，另外再加了1顆歐姆蛋，以確保總蛋白質攝取達到3份。薛曉晶強調，多攝取植物性蛋白質對於成人及兒童都非常有益，但不建議讓孩子長期吃素。若因特殊因素需要讓孩子吃素，應選擇蛋奶素，以避免缺乏鐵質和維生素B12，從而影響生長發育或引發貧血。薛曉晶也提供了滷豆腐簡易做法：

滷豆腐食譜：

材料：板豆腐、洋蔥、滷肉湯（雞肉、洋蔥、蒜頭、醬油、辣椒醬、油蔥）

作法：

1.將滷雞腿的剩餘滷湯放入冰箱，待油脂浮起後去除。

2.將豆腐和洋蔥加入滷湯中，以萬用鍋設定壓力60，滷煮15分鐘。

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