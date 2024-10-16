健康網》常熬夜、壓力大當心缺B群！ 適量補充記憶力不衰退

食藥署表示，維生素B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常熬夜、交際應酬壓力大？小心身體缺乏B群，認知功能、記憶力跟著受影響！食藥署指出，大多數人可以適當補充B群，但因身體吸收有限，多食無益。而部分民眾對B群中的菸鹼酸（B3）過敏，服用後若出現腸胃不適、皮膚紅癢應停用或使用低含量菸鹼酸補給品，另，有肝臟疾病或有在服用抗凝血、帕金森症等慢性疾病藥物的病患，服用前應和醫護人員討論。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，維生素B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色，因此如果缺乏的話，記憶力還有認知功能可能都會受到影響。

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食藥署指出，若身體缺乏B群，記憶力還有認知功能可能受到影響；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

B群是水溶性維生素 多食無益

「B群這麼重要，是不是每個人都該補？」針對迷思，食藥署說明如下：

●醫學上維生素B屬於「水溶性維生素」，就算攝取過多也會伴隨尿液排出，基本上大多數人都可以適當的補充，但是因為身體能吸收的有限，因此多食無益。

●但是有些人會對維生素B群中的B3，也就是俗稱的菸鹼酸，產生過敏反應，常見的症狀有腸胃不適和皮膚紅癢，如果服用完B群後有類似症狀，建議停止服用當前產品或選擇菸鹼酸含量較低之健康補給品。

●如果有肝臟疾病或有在服用抗凝血、帕金森症等慢性疾病藥物的病患，使用前可以先跟專業的醫護人員討論。

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