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中央擬補助每胎每月3萬 陳時中坦言：補得不夠
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院政務委員陳時中今（16）天接受YahooTV《齊有此理》網路節目專訪時指出，日前他曾提出中央擬補助「每胎每月3萬」，他當時是概念性地講，但確實還需要精算，主要原因出在於「補得不夠」，但「砸錢無效論」忽略了讓生兒育女「零負擔」的重要性。
陳時中說明，大家認為現金補助對於生兒育女來說「幫助不大」，他過去認為「怎麼會幫助不大呢？」但慢慢討論後，他發現，主要原因出在於「補得不夠」。「砸錢無效論」，忽略讓生兒育女「零負擔」的重要性，過去僅管政府補助年輕人1、2萬元，但年輕人生小孩，自己還要再負擔更多，在經濟壓力下，就會不願生。
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陳時中認為，補助一定可以促進多生，但錢是一個蘿蔔一個坑，政府有許多國家的重要政策，仍須精算籌備並凝聚共識。他也希望政府對於要生小孩的人，從現在「部分負擔」變成「零負擔」，甚至「有餘裕」，再透過托育政策，將父母時間成本降到最低。
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