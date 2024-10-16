5旬婦糞便潛血篩檢陽性 大腸鏡揪出原位癌切除

許鈺銓醫師提醒，50歲以上的民眾應積極參與每2年1次的免費糞便潛血檢查，並養成均衡飲食、規律運動習慣。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名50歲林姓婦女日前接受糞便潛血篩檢，結果呈現陽性反應，隨即至肝膽腸胃科就診，經安排大腸內視鏡檢查，在乙狀結腸處發現一個1.5公分的瘜肉，切片報告顯示為大腸原位癌，所幸及時切除乾淨，沒轉移到其它器官，也不需要化療，讓她鬆了一口氣，慶幸有做篩檢，強調一定會依照醫囑，定期回診追蹤。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，患者因糞便潛血篩檢陽性反應前來就診，詢問病史及理學檢查並無其他異狀，但陽性反應意味著大腸內可能存在瘜肉或腫瘤，決定安排大腸內視鏡檢查，果然在乙狀結腸處發現一個1.5公分大小的瘜肉，立即進行瘜肉切除手術，病理報告確認為黏膜內腺癌，俗稱大腸原位癌。

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台中1名婦人糞便潛血篩檢呈現陽性，經大腸內視鏡檢查，發現1.5公分瘜肉，確診為黏膜內腺癌。（記者陳建志翻攝）

許鈺銓解釋，原位癌是最早期的癌症，此時癌細胞僅存在於表層黏膜，尚未侵入其他組織，只要及早發現並切除，就能避免後續開刀、化療等復雜治療。患者經切除後，檢查顯示瘜肉邊緣無殘存癌細胞，表示已清除乾淨，患者只要6個月後，再接受大腸內視鏡追蹤即可。

許鈺銓指出，台灣大腸癌發生和死亡人數是國人第2大常見癌症和第3大致命癌症，因早期症狀不明顯，許多患者往往等到食慾不振、體重減輕或排便習慣改變等時才就醫，此時癌症已經發展到中晚期。因此，定期篩檢非常重要，呼籲50歲以上的民眾，積極參與每2年1次的免費糞便潛血檢查，特別是有大腸癌家族史的民眾，更應該加倍注意。

許鈺銓提醒，預防大腸癌，除定期篩檢外，日常生活的飲食習慣也要養成均衡飲食，多攝取蔬菜水果，減少高溫油炸及紅肉類食品的攝入，並養成規律運動的習慣，有助於降低大腸癌風險。早期發現、早期治療是戰勝疾病的關鍵，預防永遠重於治療。

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