婦人常打破碗碟 一查罹類風濕關節炎

婦女經超音波檢查，發現右手腕關節發炎。（紅圈處）（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名42歲婦人近來因手指關節腫痛無力，盛裝飯菜時經常摔破碗碟，覺得有異求醫，經診斷婦人罹患類風濕關節炎而不自知，透過超音波檢查，發現多個手指關節有關節炎，且連兩手的腕關節都發炎，經免疫藥物治療，已大幅緩解類風濕關節炎的痛苦，整個療程健保給付。

澄清醫院中港院區免疫風濕科醫師孟家駒表示，婦人原本以為自己只是兩手中指和食指有腫痛無力的感覺而已，不以為意，偶爾到藥局買止痛藥吃，痛了再吃，持續1年多，直到最近因頻頻摔破碗碟，心生害怕，才到澄清醫院免疫風濕科求診。

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孟家駒表示，經由身體檢查、按壓該婦女的手部各關節，發現多隻手指的掌指關節、近端指間關節、兩手的腕關節都有腫脹、疼痛的情形，再經由抽血檢查，發現類風濕因子陽性、發炎指數偏高，經超音波檢查後發現，雙手5個掌指關節、2個近端指間關節、兩手的腕關節都有發炎的情形，符合類風濕關節炎的典型特徵，證實婦人罹患類風濕關節炎。

孟家駒強調，手部的掌指關節、近端指間關節、腕關節，是類風濕關節炎最常見的侵犯部位。目前醫學上統計，女性和男性罹患類風濕關節炎的比率是3:1，且以30歲到60歲的女性居多，致病的原因除基因外，可能與抽菸、牙周病、感染後導致的免疫功能失調有關。

該名婦女確診類風濕關節炎後，經服用免疫調節藥物後，手指關節和腕關節的疼痛無力現象，已獲得很好的改善，可以安心做飯炒菜，不再摔破碗碟了。

孟家駒呼籲，民眾如有兩個以上的關節持續腫脹、疼痛、僵硬、無力或是活動度受限6週以上，尤其雙手關節同時出現症狀，千萬不可輕忽，須趕快尋求專科醫師的診療。對已罹患類風濕關節炎者，關節疼痛時應多休息，減少患部關節過度彎曲，當症狀緩解後，需避免大角度活動、避免手指負重過大，早上起床需先做適度關節活動後，再進行日常工作。

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