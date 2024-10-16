健康網》幽門螺旋桿菌致癌 醫籲胃癌高風險族群做篩檢

美國腸胃醫學會最新指引為「所有檢查陽性的患者都應接受根除治療」，醫師建議先從胃癌高風險的人篩檢做起；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民健康署表示，有8-9成胃癌，是由幽門螺旋桿菌感染所引起，耳鼻喉科診所醫師曾家承指出，台灣成人感染幽門螺旋桿菌約有30%，其中大多數是終身無症狀的慢性感染，美國腸胃醫學會最新指引為「所有檢查陽性的患者都應接受根除治療」，因為幽門螺旋桿菌慢性感染和胃惡性腫瘤相關。他建議先從胃癌高風險的人篩檢做起，降低他們罹癌的機率。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，在台灣感染幽門螺旋桿菌就有數百萬人），加上抗藥性上升的比率，可以想見，如果要照指引建議每位感染者都治療，幾乎是一件不可能任務的工程，他認為理論上有效，然而現實世界中因經費、人力等問題很難辦到。

請繼續往下閱讀...

曾家承說，據《美國腸胃醫學會2024最新指引》，第一次幽門螺旋桿菌感受者推薦14天bismuth salt、metronidazole或tinidazole、tetracycline及PPI，因為以往的10天療程已不再視為足夠，用doxycycline取代tetracycline會減弱配方療效。另一替代選擇擇是rifabutin基底的配方，可合併新型的胃酸抑制劑（potassium-competitive acid blocker）。

曾家承提到，治療後一個月，需接受檢查以確定根除（呼吸測試、糞便抗原檢測或組織切片測試），若第一次治療無效，仍持續的感染，可改：

1.以上四種藥的配方（若未嘗試）或clarithromycin及rifabutin基底的配方。

2.clarithromycin 和 levofloxacin配方已不建議做為第一線或補救的治療配方。

NEJM評論，因對macrolides及quinolones抗藥性上升，使得如何有效治療幽門螺旋桿菌變得複雜，每個人不同的抗生素耐受性或服用史，使得治療選擇更為複雜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法