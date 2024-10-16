健康網》外表鋒芒卻有「甜蜜」內心！ 新鮮栗子這樣挑

北農表示，新鮮栗子要挑外表深褐色、霧面光澤且有絨毛者；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到堅硬帶刺的外表，海裡有海膽，陸地上有刺蝟，樹上則有「栗子」。台北農產運銷公司表示，秋冬是栗子成熟季，街上散發出濃郁的香氣，糖炒栗子成了不少饕客的口袋名單。挑選上，建議挑選外表深褐色、霧面光澤且有絨毛者；若是表面光禿、顏色很深，可能已經存放很久或變質。

北農於臉書粉專「臺北農產」發文指出，栗子的外殼就像刺蝟，布滿密密麻麻的刺。這些天然的「保護裝置」用來防止動物侵害果實。當秋冬來臨、栗子成熟時，外殼會自動裂開，露出裡面的美味果實。

請繼續往下閱讀...

栗子營養豐富，適量帶皮吃，還能降低膽固醇堆積、促進腸胃蠕動等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

帶皮吃有益健康

中醫師王大元也曾在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，栗子是一種富含膳食纖維、維生素A、B、C、E、蛋白質和不飽和脂肪酸的堅果。適量帶皮吃，能增強抗氧化、降低膽固醇堆積、預防動脈硬化和幫助腸胃蠕動排便，因此別剝得太乾淨，保留一些栗子內膜反而能促進健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法