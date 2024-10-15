兒子、父親接連心梗 醫：有家族史風險高

游茱棱醫師指黎爸爸心臟三大冠狀動脈嚴重阻塞，為他進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕黎先生父子分別在34歲、64歲發現心肌梗塞，心臟三大冠狀動脈都嚴重阻塞超過75%，加上血管硬化太嚴重，無法打通放支架，接受達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，不用開胸鋸肋骨，傷口小且術後復原期能行使一般活動，父子術後8年及5年來，定期回診追蹤正常，一同爬山健行也沒問題。

台中榮總心臟外科醫師游茱棱指出，心肌梗塞的風險因子包括家族史、抽菸、高血糖、高血脂及壓力大、生活不正常，加上近年飲食西化、生活型態改變等原因，有年輕化趨勢，尤其父母兄弟姊妹有冠狀動脈病史者，罹病風險也增高，臨床有多起家族成員前後發病就醫，甚至有一家三口媽媽和2名子女都因糖尿病衍生冠狀動脈堵塞致心肌梗塞，陸續手術治療。

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游茱棱表示，環繞在心臟表面的冠狀動脈是供應心臟氧氣和養分的重要血管，主要有3條分支，當血管內逐漸變窄或堵塞，血液不易流通時，心臟就會有缺血、壞死風險，中榮心臟外科門診每10人就有6、7人是冠狀動脈疾病，男性發生率比女性多4倍。

魏皓智指為家黎家兒子及父親先後進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

游茱棱也說，一般傳統的冠狀動脈繞道手術必須開胸鋸開肋骨，傷口約25到30公分，住院7到14天，術後3個月內不能開車、提重物、較劇烈運動，避免影響骨骼及傷口癒合，透過自費的達文西手臂輔助，不用鋸開胸骨，手術難度較高，從肋骨間下刀，傷口約8到10公分，住院天數較短，且復原期不影響一般活動，但手術時較長，且有瓣膜問題、嚴重心衰竭等併發症或急性發作期則不適合。

黎先生當年在科技廠工作輪班，有抽菸習慣、飲食也不忌口，發生嚴重胸痛，三大冠狀動脈都嚴重阻塞超過75%，血管壁硬化太嚴重無法放支架，進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，新建4條血管，打通血流，2年後黎父也因爬山呼吸喘發現與兒子罹患同樣疾病，也接受同樣術式，新建3條血管。

達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，不用鋸開胸骨，從肋骨間下刀， 傷口較小、約8到10公分。（記者蔡淑媛翻攝）

游茱棱提醒，如有冠狀動脈阻塞病史，發生胸悶、胸痛、活動力變小、或在爬樓梯、跑步等運動後有異常喘氣，應特別注意，尤其是擔任輪班工作、生活作息不固定、高壓力或易攝取高脂食物的外食族群，更要警覺。

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智指出，中榮自2005底開始進行達文西冠狀動脈繞道手術，目前已完成約800例，年齡從28到84歲都有，5年及10年無主要不良心腦事件存活率分別為86.9%及70.9%，各種冠狀動脈吻合術的5年通暢率為85.1-100%，優良的冠狀繞道手術臨床成果發表於國際期刊《Journal of Robotic Surgery》，臨床有患者已經手術完17年，今年高齡93歲仍樂活人生。

中榮心臟血管團隊家黎家兒子及父親（左2）先後進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

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