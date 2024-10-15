爭取帶狀疱疹疫苗納公費補助 議員盼新北跟進

衛生局指出，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，建議高危險族群，經醫師評估後自費接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者董冠怡／新北報導〕帶狀疱疹痛起來要人命！新北市議員金瑞龍今於質詢提到，新竹縣竹北市、苗栗縣、嘉義市或花蓮縣有提供公費補助施打帶狀疱疹疫苗，資格諸如設籍當地、連續居住滿1年、低收或中低收、年長者、有慢性病，須同時符合多項條件，並且區分部分補助或免費接種、限制數量等，新北市能否研議跟進；市府衛生局長陳潤秋回應，持續研議。

金瑞龍表示，新北自詡移居城市及領頭羊、提倡施打疫苗預防勝於治療，但是針對「百痛之王」帶狀疱疹卻未有公費補助，民眾必須自費接種，希望能夠跟進竹北市、苗栗縣、嘉義市或花蓮縣的作法，不是說全數比照辦理，而是可否率先踏出第1步，也突顯市府重視程度。

請繼續往下閱讀...

金瑞龍指出，現有帶狀疱疹疫苗有打1劑、也有打2劑，價格落在單劑數千元不等，民眾可依個人實際需求選擇，但對弱勢族群而言是不小的負擔，假使今天未發病當然沒問題，然而一旦發作可能痛不欲生，呼籲市府研擬配套措施，評估將低收入戶、高齡長者優先列入公費施打對象，或是補貼接種，照顧需要照顧的人。

陳潤秋提到，疫苗是高單價的重要物資，所需種類繁多，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）固定會邀集專家開會審視每一種疫苗，考慮到帶狀疱疹疫苗單價相對高昂，故未排入公費施打項目，而是推薦自費施打帶狀疱疹疫苗。

陳潤秋說，市府很重視帶狀疱疹防範因應，也開過專家會議，討論如何進行才能幫助到最需要的市民，會將補助公費施打的可能納入研議；至於是要以有疾病者、罹患特定疾病者、低收入戶為主，或是要打哪一支疫苗、多少劑、保護力等問題，都會持續研議。

衛生局補充，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，依據ACIP會議決議，建議50歲以上成人、18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種，市府將逐步考量國內流行病學及成本效益等，審慎評估補助帶狀疱疹疫苗的可行性。

新北市議員金瑞龍在市議會業務質詢衛生局長陳潤秋。（記者董冠怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法