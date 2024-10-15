自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

爭取帶狀疱疹疫苗納公費補助 議員盼新北跟進

2024/10/15 15:55

衛生局指出，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，建議高危險族群，經醫師評估後自費接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

衛生局指出，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，建議高危險族群，經醫師評估後自費接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者董冠怡／新北報導〕帶狀疱疹痛起來要人命！新北市議員金瑞龍今於質詢提到，新竹縣竹北市、苗栗縣、嘉義市或花蓮縣有提供公費補助施打帶狀疱疹疫苗，資格諸如設籍當地、連續居住滿1年、低收或中低收、年長者、有慢性病，須同時符合多項條件，並且區分部分補助或免費接種、限制數量等，新北市能否研議跟進；市府衛生局長陳潤秋回應，持續研議。

金瑞龍表示，新北自詡移居城市及領頭羊、提倡施打疫苗預防勝於治療，但是針對「百痛之王」帶狀疱疹卻未有公費補助，民眾必須自費接種，希望能夠跟進竹北市、苗栗縣、嘉義市或花蓮縣的作法，不是說全數比照辦理，而是可否率先踏出第1步，也突顯市府重視程度。

金瑞龍指出，現有帶狀疱疹疫苗有打1劑、也有打2劑，價格落在單劑數千元不等，民眾可依個人實際需求選擇，但對弱勢族群而言是不小的負擔，假使今天未發病當然沒問題，然而一旦發作可能痛不欲生，呼籲市府研擬配套措施，評估將低收入戶、高齡長者優先列入公費施打對象，或是補貼接種，照顧需要照顧的人。

陳潤秋提到，疫苗是高單價的重要物資，所需種類繁多，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）固定會邀集專家開會審視每一種疫苗，考慮到帶狀疱疹疫苗單價相對高昂，故未排入公費施打項目，而是推薦自費施打帶狀疱疹疫苗。

陳潤秋說，市府很重視帶狀疱疹防範因應，也開過專家會議，討論如何進行才能幫助到最需要的市民，會將補助公費施打的可能納入研議；至於是要以有疾病者、罹患特定疾病者、低收入戶為主，或是要打哪一支疫苗、多少劑、保護力等問題，都會持續研議。

衛生局補充，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，依據ACIP會議決議，建議50歲以上成人、18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種，市府將逐步考量國內流行病學及成本效益等，審慎評估補助帶狀疱疹疫苗的可行性。

新北市議員金瑞龍在市議會業務質詢衛生局長陳潤秋。（記者董冠怡攝）

新北市議員金瑞龍在市議會業務質詢衛生局長陳潤秋。（記者董冠怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中