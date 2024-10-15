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健康網》「舒壓飲食法」餐前一盤燙青菜 飯後血糖降35％！

2024/10/15 17:15

蕭捷健指出，餐前攝取約10克纖維，有效降低飯後35%的血糖，減少胰島素波動。（資料照）

蕭捷健指出，餐前攝取約10克纖維，有效降低飯後35%的血糖，減少胰島素波動。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在壓力大時，會不自覺地尋求食物的慰藉；對此，三樹金鶯診所的體重管理主治醫師蕭捷健近日在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享了一套「舒壓飲食法」，幫助人們在面對壓力時找到健康的情緒出口。

蕭捷健指出，壓力來時尋求食物慰藉，這種情況深有感觸。他表示，雖然專家通常建議透過運動、冥想和深呼吸來釋放壓力，但有時運動反而會增加壓力，讓人難以靜下心來。

在舒壓餐中，蕭捷健建議，用餐前，先攝取一大盤燙青菜、一杯豆漿和一碗青菜豆腐湯。這樣的搭配可以在餐前攝取約10克纖維，有效降低飯後35%的血糖，減少胰島素波動，使身體更有利於將攝取的澱粉轉化為肝醣儲存，避免過多的脂肪累積。

蕭捷健強調，舒壓飲食法的關鍵在於冷靜下來，找到壓力的源頭。他提醒大家，焦慮往往源於對未來的未知，應該思考自己能做到的最好，並意識到擔心本身可能並沒有實際的幫助，希望大家能善待自己，找到平衡與健康的方式來應對生活中的壓力。

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