自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

婦人嗑鍋後右上腹痛 竟是膽囊炎取出2顆「黑粉圓」

2024/10/15 14:23

毛士豪醫師提醒，民眾平時應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔，避免膽結石上身。（記者陳建志攝）

毛士豪醫師提醒，民眾平時應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔，避免膽結石上身。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中56歲黃姓婦人喜歡吃麻辣鍋及炸物，日前她與友人嗑完火鍋返家，右上腹突隱隱作痛，原以為休息就會好轉，不料疼痛感越來越明顯，趕緊就醫掛急診，檢查發現竟是膽結石阻塞膽囊，引發急性膽囊炎，醫師建議切除膽囊，果然揪出兩顆直徑達2公分，宛如黑粉圓的膽結石，讓她決定要啟動「少油人生」！

亞大醫院一般外科醫師毛士豪表示，膽結石是常見的消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石，以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重者為高風險族群。有結石的人不一定出現症狀，端看結石大小及位置是否會造成併發症。

毛士豪解釋，因膽囊收縮時，若膽結石會堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛，這種疼痛經常在進食後出現，尤其是攝取高脂肪食物後，患者會感覺反覆性且收縮性疼痛，甚至是劇烈的膽絞痛，有時也會伴隨噁心及嘔吐，萬一時間拉長，造成膽汁滯留，就可能會引發急性膽囊發炎。

該名患者就診時，出現發燒、白血球異常升高症狀，且用手壓她的右上腹，深吸氣時，立刻因疼痛而停止吸氣，出現典型「莫非徵兆」，因此確認是急性膽囊炎，建議先採禁食、抗生素治療，待急性期過後再安排腹腔鏡膽囊切除手術，降低日後復發機率。

台中一名婦人上腹痛，就醫檢查發現是急性膽囊炎，經安排腹腔鏡膽囊切除手術，取出兩顆大結石。（記者陳建志翻攝）

台中一名婦人上腹痛，就醫檢查發現是急性膽囊炎，經安排腹腔鏡膽囊切除手術，取出兩顆大結石。（記者陳建志翻攝）

毛士豪強調，此手術僅需在腹部切開3至4個1-2公分的小傷口，再以特殊器械在放大電視畫面下摘除膽囊，術後傷口疼痛輕微、傷口小、感染機會低，且有住院天數短、恢復快等優點，對患者負擔較小，患者手術後，順利取出兩顆直徑約2公分、宛如黑粉圓的膽結石，讓她如釋重負。

毛士豪提醒，膽結石手術有多種治療方案，術前務必與醫師溝通，多數病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中