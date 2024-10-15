A型血中風風險高？ 最新研究揭開秘密

A型血者60歲前中風風險略增，研究認為與血液凝固因子有關；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，相比於其他血型，A型血者在60歲之前發生中風的風險略高。近日發表於《神經學》（Neurology）期刊的這項研究，分析了來自北美、歐洲、日本、巴基斯坦和澳洲的48項基因研究數據，共涵蓋約1萬7千名中風患者和近60萬名未曾中風的對照組，年齡介於18至59歲之間。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究人員透過全基因體關聯性研究（genome-wide association study），發現兩個與中風風險密切相關的基因位點，其中一個位點與決定血型的基因位置一致。進一步分析特定血型基因的變異後發現，基因型顯示為A型血變異者，在60歲前發生中風的機率比其他血型者高出16%。而O1型血（group O1）人士的中風風險則降低了12%。

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研究主要作者、美國馬里蘭大學（University of Maryland）血管神經學家基特納（Steven Kittner）表示，目前仍不清楚A型血為何會提高中風風險，但這可能與血小板、血管內皮細胞和其他循環蛋白質等血液凝固因子有關，這些因子都參與血栓形成。

儘管研究結果似乎令人擔憂，但將其置於整體脈絡中，則不至於過度恐慌。美國每年約有近80萬人中風，其中約4分之3發生在65歲以上人士身上，且55歲之後，中風風險每十年翻倍。此外，研究樣本中，非歐洲血統的參與者僅佔35%，未來研究若能納入更多元樣本，有助於釐清研究結果的意義。基特納也強調，需要更多後續研究來闡明A型血增加中風風險的機制。

研究人員也比較了60歲前後中風者的數據，使用了約9300名60歲以上中風者和約2萬5000名60歲以上未曾中風者的數據集。結果發現，在晚發性中風組中，A型血增加中風的風險變得不顯著，這暗示早期中風與晚期中風的機制可能不同。研究指出，年輕人的中風較少是由於動脈脂肪沉積（稱為動脈粥樣硬化）造成，而更可能與血栓形成有關。

此研究還發現，無論年齡大小，B型血人士發生中風的機率比未曾中風的對照組高出約11%。先前研究指出，編碼血型的基因組部分（稱為「ABO基因座」ABO locus）與冠狀動脈鈣化（限制血流）和心臟病發作相關。A型和B型血的基因序列也與靜脈血栓（venous thrombosis）風險略微增加有關。

研究結果顯示，血型與中風風險之間存在一定的關聯性，但影響程度有限，A型血人士無需因此而過度擔心或增加篩檢頻率。未來仍需更多研究來深入探討其背後的機制。

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