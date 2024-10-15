自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

A型血中風風險高？ 最新研究揭開秘密

2024/10/15 12:39

A型血者60歲前中風風險略增，研究認為與血液凝固因子有關；示意圖。（資料照）

A型血者60歲前中風風險略增，研究認為與血液凝固因子有關；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，相比於其他血型，A型血者在60歲之前發生中風的風險略高。近日發表於《神經學》（Neurology）期刊的這項研究，分析了來自北美、歐洲、日本、巴基斯坦和澳洲的48項基因研究數據，共涵蓋約1萬7千名中風患者和近60萬名未曾中風的對照組，年齡介於18至59歲之間。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究人員透過全基因體關聯性研究（genome-wide association study），發現兩個與中風風險密切相關的基因位點，其中一個位點與決定血型的基因位置一致。進一步分析特定血型基因的變異後發現，基因型顯示為A型血變異者，在60歲前發生中風的機率比其他血型者高出16%。而O1型血（group O1）人士的中風風險則降低了12%。

研究主要作者、美國馬里蘭大學（University of Maryland）血管神經學家基特納（Steven Kittner）表示，目前仍不清楚A型血為何會提高中風風險，但這可能與血小板、血管內皮細胞和其他循環蛋白質等血液凝固因子有關，這些因子都參與血栓形成。

儘管研究結果似乎令人擔憂，但將其置於整體脈絡中，則不至於過度恐慌。美國每年約有近80萬人中風，其中約4分之3發生在65歲以上人士身上，且55歲之後，中風風險每十年翻倍。此外，研究樣本中，非歐洲血統的參與者僅佔35%，未來研究若能納入更多元樣本，有助於釐清研究結果的意義。基特納也強調，需要更多後續研究來闡明A型血增加中風風險的機制。

研究人員也比較了60歲前後中風者的數據，使用了約9300名60歲以上中風者和約2萬5000名60歲以上未曾中風者的數據集。結果發現，在晚發性中風組中，A型血增加中風的風險變得不顯著，這暗示早期中風與晚期中風的機制可能不同。研究指出，年輕人的中風較少是由於動脈脂肪沉積（稱為動脈粥樣硬化）造成，而更可能與血栓形成有關。

此研究還發現，無論年齡大小，B型血人士發生中風的機率比未曾中風的對照組高出約11%。先前研究指出，編碼血型的基因組部分（稱為「ABO基因座」ABO locus）與冠狀動脈鈣化（限制血流）和心臟病發作相關。A型和B型血的基因序列也與靜脈血栓（venous thrombosis）風險略微增加有關。

研究結果顯示，血型與中風風險之間存在一定的關聯性，但影響程度有限，A型血人士無需因此而過度擔心或增加篩檢頻率。未來仍需更多研究來深入探討其背後的機制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中