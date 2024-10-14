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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》掉髮5原因一次看！ 中醫食療：壓力大喝玫瑰花茶

2024/10/14 20:11

中醫師表示，肝氣鬱結以疏肝解鬱養血為主，可以多喝玫瑰花茶；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，肝氣鬱結以疏肝解鬱養血為主，可以多喝玫瑰花茶；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕舉凡雄性禿、壓力性掉髮 （圓禿、鬼剃頭）、產後脫髮等，也可用中醫調理改善。麗馨中醫診所醫師廖芳儀在臉書專頁「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」發文分享，脫髮原因及解決方式，氣血虛弱可多吃，桂圓、紅棗、甜菜根等；腎精不足可多吃，黑芝麻、杜仲等；血熱可多吃蓮藕、百合等；肝氣鬱結多喝玫瑰花茶；濕熱可多吃薏仁、綠豆等。

茂盛美髮的中醫理論

廖芳儀指出，傳統中醫認為「髮為血之餘」，意思是陰血充足，才能滋養頭髮；「腎其華在髮」則是說明腎精充足，才能轉化為氣血，使頭髮茂盛。因此要看一個人的腎精是否充足，需要觀察該人頭髮是否滋養；其中，陰血是否充足，最重要的臟腑在肝。所以要有一頭茂密美髮，中醫最主要考慮的因素是「肝血」、「腎精」。

脫髮的中醫病理

●氣血虛弱：常見於女性，尤其是產後落髮的產婦。一般多在氣血補足之後，改善落髮速度。

●腎精不足：常見於雄性禿，或是老年性的脫髮。腎精不足多和年紀漸長相關，也和現代醫學的雄性荷爾蒙濃度有所關聯。適當地補腎，可以預防、減緩脫髮的情況。

●血熱：多見於皮膚疾病相關的毛髮脫落。清熱養血為中醫的特色專長，可以改善頭皮血液循環，使新生毛髮較為健康。

中醫師表示，壓力性圓形禿多是肝氣鬱結類型，大多見於壓力大、緊張、焦慮的人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師表示，壓力性圓形禿多是肝氣鬱結類型，大多見於壓力大、緊張、焦慮的人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●肝氣鬱結：壓力性圓形禿多是此類型，常見於壓力大、緊張、焦慮的人。藉由中醫的方式疏肝解鬱，可以改善壓力，育髮有成。古代一夕白頭的故事，都是在重大壓力下產生的。

●濕熱：多見於脂漏性皮膚炎、毛囊炎引起的落髮，藉由中醫的清熱利濕，不僅能改善頭皮發炎狀況，也能幫助新生毛髮更加堅韌。

中醫育髮食療小撇步

氣血虛弱：補氣養血、滋補肝腎為主，可多吃桂圓、紅棗、甜菜根、紫菜等。

腎精不足：補養腎精為主，可以多吃黑芝麻、杜仲、何首烏、黃精、熟地黃等。

血熱：清熱涼血為主，可以多吃蓮藕、百合等。

肝氣鬱結：疏肝解鬱養血為主，可以多喝玫瑰花茶。

濕熱：清熱利濕為主，可以多吃薏仁、綠豆、菊花茶等。

其他維持髮量的方法

育髮針灸：針對落髮部位以及穴位，如百會、神庭、印堂等，進行圍刺。疏通頭皮氣血、放鬆心情，可以幫助改善落髮。

生活作息調整：髮常梳、營養均衡、加強鐵質補充、慎選洗髮清潔用品、熱療、頭皮按摩、早睡早起、適當流汗，都是很重要的！

護髮養髮精油選：迷迭香、大西洋雪松、月桂、羅馬洋甘菊，可以適當調和成護髮油，或是加入無香洗髮精中使用，記得要先做過敏測試。

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