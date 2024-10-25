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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》HPV疫苗防癌又防菜花！ 男女都適合接種

2024/10/25 19:47

醫師指出，HPV病毒可能會導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、外陰癌、陰道癌等，建議男、女施打疫苗，有效預防上述癌症。（資料照）

醫師指出，HPV病毒可能會導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、外陰癌、陰道癌等，建議男、女施打疫苗，有效預防上述癌症。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有女性可以施打HPV疫苗，伴侶一起接種更有保障！顧芳瑜泌尿科診所醫師顧芳瑜表示，HPV病毒可能會導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌等癌症，以及菜花，施打疫苗能有效預防。另外，由於男性不容易自行產生抗體，比女性更需要接種HPV疫苗，建議男女都接種，是保護自己、伴侶健康好選擇！

HPV有2百多型 分為低、高危險型

何謂人類乳突病毒（HPV）？國健署說明，其為1種DNA病毒，會感染人體表皮與黏膜組織。它有兩百多型，可分為低危險型與高危險型，是男、女性重要傳染病原之一。

國健署進一步解釋，HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的；HPV第6、11型則是最常見低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣（俗稱菜花），致癌機率相對小。

國健署說明，HPV第6、11型則是最常見低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說明，HPV第6、11型則是最常見低危險人類乳突病毒，感染可能會引起生殖器疣；圖為情境照。（圖取自freepik）

HPV可能導致子宮頸癌、陰莖癌

顧芳瑜泌尿科診所醫師顧芳瑜在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」發文分享接種HPV疫苗的重要性。其中HPV病毒可能會導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、外陰癌、陰道癌、頭頸癌等，施打疫苗能有效預防上述癌症，是目前唯一可以預防癌症的疫苗。

HPV疫苗男女都適合接種！顧芳瑜表示，研究發現，多數人一生中都會感染HPV，且男性更不容易自行產生抗體，比女性更需要接種，建議男女都接種HPV疫苗，為自己的健康儲值。

顧芳瑜提及，菜花是其中1種型別的HPV，接種疫苗有助於降低菜花感染的風險，避免菜花反覆感染。不管是男、女生，接種HPV疫苗都是保護自己和伴侶健康的好選擇。

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