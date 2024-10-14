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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》甩肉後陷復胖輪迴？ 醫揭3大原因

2024/10/14 14:17

醫師表示，想要預防復胖，有一半要靠運動；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，想要預防復胖，有一半要靠運動；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過歷經千辛萬苦減重後，隔一段時間又復胖的經驗？初日診所減重專科醫師陳威龍在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發影片分享，他過去也是肥胖者，經常在減重與復胖之間掙扎，他根據自己的經驗，總結出容易復胖的3原因，沒有養成正確飲食習慣、沒有規律運動習慣，以及基礎代謝率改變。

●沒有養成正確飲食習慣：減重之後若是立刻恢復過去不健康的飲食習慣，就會復胖，畢竟減重是長期的生活及飲食習慣的養成，不是短期目標。另外，若是採用「極低熱量飲食法」或「單一飲食法」，有可能造成營養不良，甚至是內分泌失調。

●沒有規律運動習慣：減重80%靠飲食，20%靠運動；但預防復胖，有一半要靠運動，運動除了可以預防肌肉流失，也可以提升人體的基礎代謝率。

●基礎代謝率改變：我們的基礎代謝率會隨著減重下降，這時若沒有調整飲食的總量或種類，就很容易復胖。

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