自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4步驟手捏鹽飯糰 農糧署：提鮮就靠鹽、昆布粉！

2024/10/14 08:31

農糧署教4步驟手捏鹽飯糰。（圖取自pixabay）

農糧署教4步驟手捏鹽飯糰。（圖取自pixabay）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕掌握自製飯糰4步驟，簡單又好吃！農糧署分享「手捏鹽飯糰」製法，先將米輕柔滔洗2至3次，並於煮前浸泡30分鐘，並在煮米水中加入昆布粉提鮮，待電鍋跳起燜10分鐘後，再加入鹽巴輕輕拌鬆，口感更好，放稍涼後，用手沾水或用保鮮膜包覆，輕捏製成飯糰，就完成了！

該如何挑選國產好米？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文建議，選擇米粒外觀充實飽滿、粒型均一、透明度高，完整且有光澤，真空包裝且具產銷履歷、有機或CAS驗證者，下為手捏鹽飯糰製作步驟：

步驟1—淘洗：輕柔迅速將米攪動，滔洗2至3次，過程勿搓揉，避免米粒破碎。

步驟2—浸煮：煮前浸泡30分鐘，提高米粒吸水量，有助米心在加熱時更為熟透。煮飯米水比例1：1-1.2，加入昆布粉提鮮。

步驟3—燜鬆：電鍋跳起燜10分鐘，使米粒充分受熱、膨脹糊化。打開飯鍋後，加入鹽巴輕輕拌鬆，讓多餘水分蒸發，口感更好！

步驟4—輕捏：放稍涼後用手沾水或用保鮮膜包覆，防止米粒黏手，並輕捏它，以免影響口感，飯糰就完成了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中