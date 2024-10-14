健康網》4步驟手捏鹽飯糰 農糧署：提鮮就靠鹽、昆布粉！

農糧署教4步驟手捏鹽飯糰。（圖取自pixabay）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕掌握自製飯糰4步驟，簡單又好吃！農糧署分享「手捏鹽飯糰」製法，先將米輕柔滔洗2至3次，並於煮前浸泡30分鐘，並在煮米水中加入昆布粉提鮮，待電鍋跳起燜10分鐘後，再加入鹽巴輕輕拌鬆，口感更好，放稍涼後，用手沾水或用保鮮膜包覆，輕捏製成飯糰，就完成了！

該如何挑選國產好米？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文建議，選擇米粒外觀充實飽滿、粒型均一、透明度高，完整且有光澤，真空包裝且具產銷履歷、有機或CAS驗證者，下為手捏鹽飯糰製作步驟：

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步驟1—淘洗：輕柔迅速將米攪動，滔洗2至3次，過程勿搓揉，避免米粒破碎。

步驟2—浸煮：煮前浸泡30分鐘，提高米粒吸水量，有助米心在加熱時更為熟透。煮飯米水比例1：1-1.2，加入昆布粉提鮮。

步驟3—燜鬆：電鍋跳起燜10分鐘，使米粒充分受熱、膨脹糊化。打開飯鍋後，加入鹽巴輕輕拌鬆，讓多餘水分蒸發，口感更好！

步驟4—輕捏：放稍涼後用手沾水或用保鮮膜包覆，防止米粒黏手，並輕捏它，以免影響口感，飯糰就完成了。

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