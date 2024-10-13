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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃啥變啥！ 學者揭秘吃出「新的自己」

2024/10/13 13:47

洪泰雄指出，你吃什麼樣的食物、攝取什麼樣的營養素，就決定了你的身體會有什麼改變；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，你吃什麼樣的食物、攝取什麼樣的營養素，就決定了你的身體會有什麼改變；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三餐都在外食，遇假日又大吃大喝，你的飲食總是自我放縱嗎？營養學者洪泰雄在臉書粉專發文提醒，我們的身心都會受飲食的影響，飲食擁有著改變每一個細胞、從體內開始改變一個人的力量，因此改變飲食，不是恢復成「原本的自己」，你是成為「新的自己」！

洪泰雄指出，人類的細胞每天都在替換、再生，細胞必須仰賴從嘴巴吃進去的營養素發揮作用，以達成再生。可以說，你吃什麼樣的食物、攝取什麼樣的營養素，就決定了你的身體會有什麼改變。

改變飲食 感情、想法、行動跟著改變

他表示，我們的心理與生理都比想像中，還要容易受到平日所攝取的食物的影響。改變吃的東西，原本虛弱的身體可能就會變強壯，原本沉浸在負面思考裡的想法也有可能變得正面。身體狀況好了、想法變樂觀了，自然而然行動也會跟著積極起來。像這樣要說你的感情、想法、行動，全部都由你吃了什麼而決定也不為過。

洪泰雄表示，我們的心理與生理，都會受到平日所攝取的食物的影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，我們的心理與生理，都會受到平日所攝取的食物的影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

他說，只要改變飲食方法，思考方式就會改變，你的生活態度也會有所不同。更進一步地說，這些思考方式與生活態度的變化，也許就是促使你人生大大改變的契機。

洪泰雄表示，他常對因改變飲食，而使心理或生理症狀好轉的患者說下列的話。「你不是恢復成『原本的自己』，你是成為『新的自己』。飲食擁有著改變每一個細胞、從體內開始改變一個人的力量。不僅如此，當重生成新的自己時，你的想法和生活態度也因而有所變化。所以，從今以後也請你一定要十分注意飲食，靠自己將自己的人生導入好的方向。」

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