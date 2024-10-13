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健康 > 抗老養生 > 運動復健

擔心失智「摸牌雀后」重出江湖 不料基底關節炎上身

2024/10/13 11:30

骨科診所醫師陳建宏（右後者）為病患看診示意圖；圖非本案病例當事人。（陳建宏骨科診所提供）

骨科診所醫師陳建宏（右後者）為病患看診示意圖；圖非本案病例當事人。（陳建宏骨科診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕70多歲周媽媽坐上麻將桌，靠手指摸牌、胡牌，準確度高，牌友尊她為「摸牌高手」。近幾年因不想熬夜不再碰麻將；最近卻擔心高齡後失智，她聽聞打麻將能防失智，重回麻將桌一展「雀后」雌風，本以為「摸牌高手」手感一如往常，竟不如預期，還摸牌摸到手腕疼痛，友人介紹到骨科診所就診。

骨科診所醫師陳建宏為周媽媽初步理學檢查發現，患者手掌拇指側明顯有壓痛點並局部腫脹；影像X光片確診為「基底關節炎」，經進一步保守治療，順利返家定期門診追蹤。

陳建宏表示，拇指「基底關節炎」多發生在60歲左右個案，多數以女性為主，造成主因在於長期反覆做手部大拇指的動作，尤其是手掌張、握的動作頻繁，像是縫紉、拿剪刀、一些居家事務或「摸牌」的精細動作。

這疾病早期會讓病患因疼痛而使不上力，當漸進性的疼痛加劇，甚至關節不穩定造成變形，外觀上可看到明顯腫脹，症狀厲害的個案甚至連簡單日常手部對握力量都有困難。周媽媽個案是因打牌要搓牌、摸牌，一發現手腕疼痛難耐就到診所就醫。

陳建宏說明，最主要先排除周媽媽是否有「媽媽手」、也就是「狹窄性肌腱滑膜炎」，或是兩個疾病同時存在，基底關節炎治療重點在於改善疼痛並恢復手部功能。這疾病早期，適時調整手部拇指側肌肉使用、止痛藥物、客製化拇指輔具、物理治療，有需要時可透過局部注射緩解症狀。但當保守治療效果有限，要進一步評估是否有需要手術重建關節或是融合手術。

再過不到3個月，台灣將進入超高齡社會，關節病變暨肌少症個案比例也會不斷攀升。因為沒有足夠的肌力保護關節，全身多處骨關節暨肌腱發炎的比例更是屢見不顯，造成眾多急慢性疼痛產生。

陳醫師提醒，要預防基底關節炎，平常居家可做簡易手部肌力訓練，減少重複肌腱過度使用，維持日常生活品質。當手部不適，建議儘早到鄰近醫療院所做相關評估與治療，才能享受不被疼痛所累的快樂人生。

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