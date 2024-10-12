張友驊滑倒離世》防跌8招 醫推居家運動防肌肉萎縮

名嘴張友驊離世，享壽69歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深媒體人、電視名嘴張友驊本月3日晚間散步時跌倒，頭部重創，緊急送醫搶救，仍於昨（11日）離世，享壽69歲。為預防憾事一再重演，河堤復健科診所院長李炎諭分享8招預防，像是從環境方面著手：如改善照明、保持地面乾燥等；個人方面：除了預防骨鬆與肌少症、注意眼睛問題等，也可從事「防跌運動」來遠離危害。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享，聽聞名人因跌倒而離世的憾事，心裡感觸甚多，因為衛教時常提醒長輩跌倒的可怕，總希望自己碎碎唸之後，能減少跌倒的慘劇，並分享以下預防辦法：

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外在（環境）方面改善

●安裝主動被動防跌裝置：如同汽車的安全日新月異，家裡的安全也值得我們花錢改造；防滑地板、扶手（牆面、洗手台、馬桶附近）、適當高度座椅、防跌警鈴。

●改善照明：確保照明亮度與涵蓋面積足夠；或使用紅外線感應照明，避免黑暗中尋找開關造成危險。

●動線清楚：避免地面堆積雜物，加強收納，可使用室內螢光條標示動線。

●保持乾燥：浴室可採用乾濕分離，陽台或廚房若弄濕，需定期擦拭或使用防滑地墊或地貼。

浴室常暗藏跌倒危機。醫師建議，可採用乾濕分離，而陽台或廚房若弄濕，需定期擦拭或使用防滑地墊或地貼；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

內在（個人）方面加強

●加強下肢肌力與平衡：規律運動，避免因為肌肉萎縮無力引起的跌倒。

●規律控制慢性病：減少因為高血壓、血糖不穩等慢性病引起的頭暈目眩導致的跌倒。

●注意眼睛的問題：有視力模糊，不管是白內障、黃斑部病變，應主動到眼科就醫。

●預防骨鬆肌少：檢查骨質密度與評估肌少症，使用骨質疏鬆藥物與攝食足量之蛋白質。

準備張椅子 一起做防跌運動

●踮腳尖運動：雙手扶椅背，雙腳腳尖踮高，維持3至5秒，每組做15下，一共做3組。

●翹腳尖運動：雙手扶椅背，雙腳腳尖翹高，維持3至5秒，每組做15下，一共做3組

。

●抬腿運動：雙手扶椅背，一腿屈曲髖關節抬高，膝蓋自然彎曲，維持3至5秒，每 組做15下，雙腿各做3組。

●外展髖運動：手扶椅背，一腿將髖關節外展，膝蓋自然打直，上半身維持中立，不過分傾斜，維持3至5秒，每組做15下，雙腿各做3組。

●伸展髖運動：雙手扶椅背，一腿髖關節向後伸展，膝蓋自然打直，上半身維持中立，不過度前傾，維持3至5秒，每組做15下，每天雙腿做3組。

●坐站運動：坐在椅子前2/3上，手扶桌子（或抱於胸前），腿部出力站起，上半身維持中 立，站起維持3至5秒，回到坐姿，每組做15下，一共做3組。

醫師分享高齡防跌運動。（圖擷取自李炎諭臉書「李炎諭醫師的復健聊天室」）

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