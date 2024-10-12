自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

張友驊滑倒離世》防跌8招 醫推居家運動防肌肉萎縮

2024/10/12 11:44

名嘴張友驊離世，享壽69歲。（資料照）

名嘴張友驊離世，享壽69歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深媒體人、電視名嘴張友驊本月3日晚間散步時跌倒，頭部重創，緊急送醫搶救，仍於昨（11日）離世，享壽69歲。為預防憾事一再重演，河堤復健科診所院長李炎諭分享8招預防，像是從環境方面著手：如改善照明、保持地面乾燥等；個人方面：除了預防骨鬆與肌少症、注意眼睛問題等，也可從事「防跌運動」來遠離危害。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享，聽聞名人因跌倒而離世的憾事，心裡感觸甚多，因為衛教時常提醒長輩跌倒的可怕，總希望自己碎碎唸之後，能減少跌倒的慘劇，並分享以下預防辦法：

外在（環境）方面改善

●安裝主動被動防跌裝置：如同汽車的安全日新月異，家裡的安全也值得我們花錢改造；防滑地板、扶手（牆面、洗手台、馬桶附近）、適當高度座椅、防跌警鈴。

●改善照明：確保照明亮度與涵蓋面積足夠；或使用紅外線感應照明，避免黑暗中尋找開關造成危險。

●動線清楚：避免地面堆積雜物，加強收納，可使用室內螢光條標示動線。

●保持乾燥：浴室可採用乾濕分離，陽台或廚房若弄濕，需定期擦拭或使用防滑地墊或地貼。

浴室常暗藏跌倒危機。醫師建議，可採用乾濕分離，而陽台或廚房若弄濕，需定期擦拭或使用防滑地墊或地貼；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

浴室常暗藏跌倒危機。醫師建議，可採用乾濕分離，而陽台或廚房若弄濕，需定期擦拭或使用防滑地墊或地貼；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

內在（個人）方面加強

●加強下肢肌力與平衡：規律運動，避免因為肌肉萎縮無力引起的跌倒。

●規律控制慢性病：減少因為高血壓、血糖不穩等慢性病引起的頭暈目眩導致的跌倒。

●注意眼睛的問題：有視力模糊，不管是白內障、黃斑部病變，應主動到眼科就醫。

●預防骨鬆肌少：檢查骨質密度與評估肌少症，使用骨質疏鬆藥物與攝食足量之蛋白質。

準備張椅子 一起做防跌運動

●踮腳尖運動：雙手扶椅背，雙腳腳尖踮高，維持3至5秒，每組做15下，一共做3組。

●翹腳尖運動：雙手扶椅背，雙腳腳尖翹高，維持3至5秒，每組做15下，一共做3組

●抬腿運動：雙手扶椅背，一腿屈曲髖關節抬高，膝蓋自然彎曲，維持3至5秒，每 組做15下，雙腿各做3組。

●外展髖運動：手扶椅背，一腿將髖關節外展，膝蓋自然打直，上半身維持中立，不過分傾斜，維持3至5秒，每組做15下，雙腿各做3組。

●伸展髖運動：雙手扶椅背，一腿髖關節向後伸展，膝蓋自然打直，上半身維持中立，不過度前傾，維持3至5秒，每組做15下，每天雙腿做3組。

●坐站運動：坐在椅子前2/3上，手扶桌子（或抱於胸前），腿部出力站起，上半身維持中 立，站起維持3至5秒，回到坐姿，每組做15下，一共做3組。

醫師分享高齡防跌運動。（圖擷取自李炎諭臉書「李炎諭醫師的復健聊天室」）

醫師分享高齡防跌運動。（圖擷取自李炎諭臉書「李炎諭醫師的復健聊天室」）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中