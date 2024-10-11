健康網》不加藥控制飯後高血糖 醫授4招一週就見效

醫師分享4招不加藥降低飯後高血糖的方法：把大餐拆成小餐、改變飲食順序、把細糧改成粗糧、餐後保持身體活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一對中年夫妻進到診間，妻子憂心忡忡地詢問，丈夫已經吃藥、打胰島素、飲食控制，但最近血糖很不穩定，因此醫師把胰島素加量，但加量後導致半夜時常低血糖，且飯後血糖仍偏高，有沒有「不加藥的控糖方法？」，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼傳授4招：把大餐拆成小餐、改變飲食順序、把細糧改成粗糧、餐後保持身體活動。一星期後回診，妻子有淺淺的笑容說「血糖已經有改善了」。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，病患除了有飲食照片紀錄，還當場秀出左手臂裝的連續血糖監測器（CGM）、以及手機app裡的血糖紀錄，發現他三餐飯後，尤其是早餐後的血糖，都像一座山那樣高高隆起，屢屢突破250mg/dl，但半夜血糖會掉到60-70mg/dl，患者很擔心半夜低血糖，只好刻意在睡前吃東西。

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蔡明劼認為，患者的空腹血糖還已經不錯了，增加胰島素也沒意思，先幫他降低兩單位的胰島素，避免半夜低血糖。另外，發現他的問題主要在飯後血糖過高，可以嘗試用以下方法，在不增加藥物的狀況下，控制飯後高血糖：

●把大餐拆成小餐：比如早餐血糖衝到特別高，就把早餐的澱粉跟水果分開來吃；比如將水果延後當作上午的點心。這樣可以減少早餐的碳水總量，血糖不會一下子衝高上去，也讓身體有足夠的時間分泌胰島素來應付血糖。

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●改變飲食順序：用餐的時候不要一開始就狂吃澱粉，反而是要先從青菜或肉類開始吃，至少吃了一半以上再開始吃飯。醫學研究證實，改變依進食順序可以延緩血糖上升，對於飽足感或血糖控制都有幫助。

●把細糧改成粗糧：雖然遵照211餐盤（2份蔬菜、1份全榖類、1份蛋白質）的飲食方式沒問題，但患者的餐盤裡面是白米飯為主。對於碳水化合物反應較大的患者，他建議直接把白米換成糙米或五穀米，既能降低升糖指數，又能增加膳食纖維攝取。

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●餐後保持身體活動：飯後別一直坐著看電視、滑手機，最好可以出門散步15分鐘，甚至在家走動、爬樓梯也好，身體動起來，讓糖分可以被肌肉利用到。

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