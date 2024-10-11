健康網》台灣女性肺癌罹患率是美國數倍 醫指空污油煙是主因

醫師指出，台灣不抽菸的女性得肺腺癌的比例，竟比美國高好幾倍，原因可能是空氣污染與油煙；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前藝人汪建民因罹患肺腺癌離世，讓大家詫異的是，印象中肺炎與抽菸拖不了關係，但汪建民生前提及他不菸不酒，一檢查就是肺腺癌第四期，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，台灣不抽菸的女性得肺腺癌的比例，竟比美國高好幾倍，原因可能是空氣污染與油煙，而國外主流烹調是使用電磁爐，相比之下少油煙、少高溫有害物質。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，據統計，約有53-83%的台灣女性肺腺癌患者「從來沒有吸過菸」，而在美國的女性肺腺癌患者，只有10-20%沒吸過菸。其中一個很大的原因是空氣污染，特別是來自廚房裡的油煙。在高溫下炒菜所冒出的油煙，可能會增加罹患肺癌的風險。

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蕭捷健建議，烹飪時可以選擇高發煙點的油，比如酪梨油、苦茶油，這些油在高溫下，不容易產生過多的油煙。至於橄欖油，發煙點大約在190℃左右，也千萬不能拿來高溫油炸。而像亞麻籽油等低發煙點的油，千萬不要用來炒菜，因為它們在高溫下會分解，產生有害物質。

蕭捷健說，肺癌早期發現，治療效果好很多，5年存活率也比較高。第一期患者的存活率可以高達60-90%，但到了第四期，存活率剩下不到10%。在台灣，低劑量肺部電腦斷層檢查（LDCT）是專門用來幫助高風險族群及早發現肺癌。如果是50歲以上的男性或45歲以上的女性，而且有吸菸的病史或家族史，這個檢查是有健保給付，若符合條件者，千萬不要錯過早發現、早治療的機會。

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