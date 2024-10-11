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健康 > 抗老養生 > 運動復健

中正大學研究運動科學 維生素D不足增心血管疾病風險

2024/10/11 12:42

中正大學研究團隊研究顯示，維生素D對於運動後調節血壓、預防心血管疾病有關鍵作用。（中正大學提供）

中正大學研究團隊研究顯示，維生素D對於運動後調節血壓、預防心血管疾病有關鍵作用。（中正大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學團隊研究運動科學，在50名健康年輕男性高強度運動後30分鐘內測量動脈硬度，研究結果顯示，維生素D缺乏者動脈硬度高於維生素D高者，恐影響血壓調節能力，增加心血管疾病風險。

中正大學運動競技學系教授何承訓領導運動休閒教育研究所、教育學研究所運動與休閒教育組，與國立臺灣體育運動大學競技運動學系師生組研究團隊，觀察50名年輕男性在運動後30分內的動脈硬度，研究發現，維生素D不只對骨骼健康很重要，在運動後心血管功能也能發揮關鍵作用。

研究結果顯示，維生素D缺乏者在運動後血管彈性與血壓調節能力明顯較差，這可能是心血管疾病的早期預警信號，這項研究成果已經發表在《國際運動營養學會期刊》（Journal of the International Society of Sports Nutrition）和《營養素》（Nutrients）。

該團隊另一項探討維生素D與血壓調節關聯的研究顯示，維生素D充足者在中等強度耐力運動後，可以更快降低血壓，維持更佳的血管彈性，相比之下維生素D缺乏者的血壓調節能力較差，揭示維生素D缺乏可能成為未來心血管疾病隱形風險。

何承訓表示，全球維生素D缺乏現象日益普遍，2項研究結果都顯示維生素D對運動後心血管健康有深遠影響，提醒運動愛好者要維持充足的維生素D，才是預防心血管疾病的關鍵措施之一。

何承訓說，每天早上或下午曬15至30分鐘太陽，有助促進體內維生素D自然合成，鮭魚、鱈魚肝油、蛋黃等食物，都是富含維生素D的優質來源。

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