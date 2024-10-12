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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》5招避免農藥吃下肚！ 專家曝「流水沖洗」最有效

2024/10/12 12:00

顏瑞泓提到，去除農藥殘留最簡單、最有效的方法，就是流水沖洗。；圖為情境照。（圖取自freepik）

顏瑞泓提到，去除農藥殘留最簡單、最有效的方法，就是流水沖洗。；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要避免買到農藥殘留不合格的農產品，以降低攝入農藥的風險，應該怎麼做？教授顏瑞泓表示，選購具有驗證標章的產品，並儘量選擇當季蔬果；或選擇可信任的商家，並經常更換購買來源。另外，有些人會使用小蘇打和醋，或浸泡鹽水等方式，洗掉蔬果上的農藥；但其實去除農藥簡單、有效的方法，就是用流水沖洗。

避免農藥殘留辦法

顏瑞泓說，若不符合安全採收期收穫的農作物，可能會因為農藥尚未消退，而發生殘留量超過標準的情形。因此，最好廣泛攝取多樣食材，不僅分散風險，還有助營養均衡；而不同攤位或商家，進貨管道不同，可能來自不同產區。故經常更換購買來源，有助於避免長期吃下，同一種農藥殘留的風險，這也適用於其他食品的風險管控。

去除農藥的清潔方法

顏瑞泓提到，不少消費者分享，浸泡鹽水、以小蘇打和醋等中和農藥，甚至用麵粉、貝殼粉等各種妙方。他說，這些坊間偏方都缺乏科學根據，未必會達到預期的效果。有時過度清洗，或是用不當的清潔用品，反而會減損食品的風味，降低食品的營養價值。事實上，去除農藥殘留最簡單、最有效的方法，就是流水沖洗。

蔬果清洗小撇步

食藥署也補充，清洗蔬菜時可先沖洗根部，再將根部摘除，如此就可避免刀具污染，之後再以流動清水清洗葉片。其他，像是馬鈴薯、蘿蔔等根莖類蔬菜，可用軟刷加上流動的清水，刷洗乾淨再去皮。透過適當的處理步驟，更能遠離農藥的危害。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第995期

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