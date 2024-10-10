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健康網》「外食攻略」健康還不胖！ 先吃蔬菜 再換它們
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人都是外食族，但外食很難控制熱量，且需要的營養素也常常不足。好食課營養師葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文分享外食健康攻略，避免炒飯、燴飯等高油類主食；攝取充足蔬菜；肉類選瘦肉或海鮮；用湯去除油脂；調整進餐順序，先吃蔬菜，再吃蛋白質及碳水化合物，最後是水果。
外食控制熱量不難
葉若懿提到，在現代忙碌的生活中，自己準備三餐確實是一項挑戰。外食雖然方便，但很難掌控食材的選擇與烹調方法，一不留神，就可能攝入過多的熱量、脂肪、鹽分與糖分，纖維卻遠遠不足。只要跟著下列簡單原則，就能輕鬆擁有外食飲食好習慣，成功控制飲食熱量。將這份攻略變成習慣，健康飲食就不是難事！
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健康飲食10大原則
●主食優選全榖雜糧類，避免炒飯、燴飯等高油類主食。
●每餐攝取充足蔬菜，確保蔬菜與澱粉+肉類比例相等。
●選擇原型食物，避免高油高糖的加工食品。
●肉類選瘦肉或海鮮，避免肥肉或帶皮部位。
●烹調方式選擇低油烹調，盡量避開油炸或勾芡類食物。
●減少醬料攝取，使用胡椒、辣椒粉等天然香料替代。
●每天攝取足夠的水分，將體重乘上30c.c.，就是一天需喝的水量。
●避免精製糖，下午茶可以選擇水果或低卡點心。
●用湯去除油脂，將油膩的菜稍微過湯去油，但不要喝下湯汁。
●調整進餐順序：蔬菜→蛋白質（主菜）→碳水化合物（主食）→水果。
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