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健康網》秋不食薑！ 中醫教3招養生：飲食忌辛辣宜多酸

2024/10/11 08:32

中醫師說明，薑是種辛辣食物，中醫認為辛味有「散」的效果，使氣機向外發散而使人出汗，不適合秋天食用。（圖取自photoAC）

中醫師說明，薑是種辛辣食物，中醫認為辛味有「散」的效果，使氣機向外發散而使人出汗，不適合秋天食用。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，許多人習慣喝杯薑茶保暖身體；對此，師大昌盛堂中醫診所中醫師林北溟表示，秋天不適合吃薑！此時好發咳嗽、眼睛乾、皮膚癢、鼻子過敏等現象，都與秋天很「燥」有關，容易耗損體內的津液，而薑的特性，正好加劇體內水分的流失，因此建議少吃薑等辛辣烤炸食物多吃帶酸味的食物，保留體內的水份。另外，建議穩定情緒，能使免疫功能不至於紊亂，改善因乾燥而加重的鼻子過敏、皮膚過敏等問題。

秋天養生重「收」 收斂身心減少消耗

林北溟在臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文說明，中醫養生，講究《黃帝內經》說的「與萬物浮沉於生長之門」，也就是要符合自然界的規律。夏天過了，動物活力旺盛、植物蓬勃發展的季節已經結束。秋天大自然漸漸沉靜，植物開始落葉，降低水份蒸散；動物減少外出，儲存足夠的能量，準備過冬。

林北溟進一步解釋，與大自然習性相同，人們養生也是要避免像夏天好動，開始收斂身心、減少消耗，保留體內水份。所以《本草綱目》才說：「秋不食薑，令人瀉氣。蓋夏月火旺，宜汗散之，故食薑不禁；辛走氣瀉肺，故秋月則禁之。」薑是種辛辣食物，中醫認為辛味有「散」的效果，使氣機向外發散而使人出汗。夏季炎熱，流點汗能降低體溫，秋季天氣轉涼、濕度下降，若依然流那麼多汗，不利健康。下為秋天需要注意3件事：

●少吃辛辣：除了薑以外，辣椒、花椒、桂皮等香料，還有辛辣烤炸的食物，都要盡量少吃，這些食物使人發汗亢奮，與秋季「收」和「養」的調性不合。

●多吃酸：帶酸味的食物，具有「收」的效果，多吃柑橘、山楂、蘋果、葡萄等食物，能幫助保留體內的水份。不過若有血糖問題等特殊族群，則不建議吃太多。

●平穩情緒：《素問．四氣調神大論》中提到「使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平。」穩定情緒能使免疫功能不至於紊亂，因乾燥而加重的鼻子過敏、皮膚過敏等問題，就能得到改善，也可以減少季節性憂鬱的發生。

秋天吃「白色食物」助養陰潤肺

林北溟補充，秋天也適合多吃養陰潤肺的食物，例如水梨、白木耳、蓮子、杏仁、山藥、白蘿蔔、銀杏、百合、甘蔗等，若記不住，就以挑選「白色的植物」為優先的原則，多半不會出錯。

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