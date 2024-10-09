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8歲男童耳朵有異音 驚見蜘蛛結網！

2024/10/09 16:54

男童耳道出現蜘蛛並結網。（記者蔡淑媛翻攝）

男童耳道出現蜘蛛並結網。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名8歲男童耳朵有異音，雖然不會痛但持續3、4天，上週到耳鼻喉科診所就醫，醫師透過耳視鏡查看竟發現有蜘蛛絲，接著還看到蜘蛛，直呼耳朵爬進小蟲很常見，但沒看過竟有蜘蛛在耳朵裡面結蜘蛛絲，以甘油灌入後，再以負壓抽吸器抽出蜘蛛，也解除蟲蟲危機。

小兒科醫師林釗尚表示，小昆蟲跑到耳朵並不少見，門診遇過螞蟻、飛蛾或是瓢蟲跑入耳朵，一般只要不過度去刺激，不會造成損傷耳道或耳膜，如果有小昆蟲子跑進耳朵也千萬不要用棉棒、耳趴挖或劇烈晃動頭部，可能讓蟲子更往耳道深處爬，操作不慎，甚至可能破壞到耳膜，也常見有人挖到耳道流血，甚至挖穿耳膜，蟲蟲仍在耳內鑽動。

林釗尚醫師將男童耳道蜘蛛及結網清除後，耳道乾淨。（記者蔡淑媛翻攝）

林釗尚醫師將男童耳道蜘蛛及結網清除後，耳道乾淨。（記者蔡淑媛翻攝）

林釗尚建議，可先用手電筒照耳內，讓昆蟲趨光自行爬出，如果確定耳膜沒受傷，可將嬰兒油、甘油或沙拉油慢慢倒入耳道內，浸泡約5到10分鐘，讓蟲窒息死亡，有機會讓昆蟲隨著油流出，也建議到小兒科或耳鼻科診所由醫師取出異物，並確認是否有蟲卵，或其他異物殘留。

男童自述在3、4天前到地下室，地下室可能久末整理，因此蜘蛛跑入耳朵。林釗尚也提醒，去郊外時應注意周遭環境及預防小昆蟲進入外耳道，另外家長也要注意幼童將異物塞入耳朵裡。

林釗尚醫師指，臨床曾遇過耳道有瓢蟲。（記者蔡淑媛翻攝）

林釗尚醫師指，臨床曾遇過耳道有瓢蟲。（記者蔡淑媛翻攝）

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