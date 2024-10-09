自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

驚險！119電話指導CPR 無呼吸心跳79歲婦搶回一命

2024/10/09 11:53

南投79歲老婦昏迷倒地失去呼吸心跳，家屬透過消防隊以電話指導CPR急救，順利搶回一命。（記者劉濱銓翻攝）

南投79歲老婦昏迷倒地失去呼吸心跳，家屬透過消防隊以電話指導CPR急救，順利搶回一命。（記者劉濱銓翻攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕驚險！南投竹山鎮9月底1名79歲老婦，在家疑似低血糖昏迷倒地並失去呼吸心跳，兒子見狀打119報案，當時消防隊以電話指導家屬為患者做CPR，直到救護人員接手，老婦才逐漸恢復脈搏，經送醫順利搶回一命，近日出院後腦部並未受損，身體都正常，救護人員歸功家屬CPR得宜，才能保住老婦健康。

救護人員表示，當時到場接觸老婦，已量測不到脈搏、呼吸，監測生理數值發現老婦血氧僅70％，正常應為98％，血糖值更掉到低點，體溫也僅32度，一般低血糖會出現昏迷，但不太會有失去呼吸心跳的情況，患者當下相當危急。

所幸家屬報案並由消防隊以電話指導CPR，為患者心臟加壓，協助將血液氧氣輸送至腦部，避免患者腦細胞受損，CPR進行10分鐘後救護人員到場，並接手做CPR，不久老婦就因CPR的按壓疼痛感發生聲音，之後脈搏、呼吸也逐漸恢復，到院時人也已經清醒。

救護人員說，一般失去呼吸心跳搶救的患者，通常必須住進加護病房治療，但老婦僅住在普通病房，經治療觀察後，近日已平安出院，且身體恢復良好，腦部並未受損，這都要歸功家屬CPR急救得宜。

南投縣消防局表示，一般人在沒有呼吸心跳約4至6分鐘後，腦細胞就會因沒有氧氣供應受到傷害，腦細胞一旦受損就無法復原，稍有延遲甚至可能只能救回一個植物人，因此必須儘量在4分鐘內進行CPR，且在AED到達前CPR都不能中斷，才能避免腦部損傷發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中