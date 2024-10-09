驚險！119電話指導CPR 無呼吸心跳79歲婦搶回一命

南投79歲老婦昏迷倒地失去呼吸心跳，家屬透過消防隊以電話指導CPR急救，順利搶回一命。（記者劉濱銓翻攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕驚險！南投竹山鎮9月底1名79歲老婦，在家疑似低血糖昏迷倒地並失去呼吸心跳，兒子見狀打119報案，當時消防隊以電話指導家屬為患者做CPR，直到救護人員接手，老婦才逐漸恢復脈搏，經送醫順利搶回一命，近日出院後腦部並未受損，身體都正常，救護人員歸功家屬CPR得宜，才能保住老婦健康。

救護人員表示，當時到場接觸老婦，已量測不到脈搏、呼吸，監測生理數值發現老婦血氧僅70％，正常應為98％，血糖值更掉到低點，體溫也僅32度，一般低血糖會出現昏迷，但不太會有失去呼吸心跳的情況，患者當下相當危急。

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所幸家屬報案並由消防隊以電話指導CPR，為患者心臟加壓，協助將血液氧氣輸送至腦部，避免患者腦細胞受損，CPR進行10分鐘後救護人員到場，並接手做CPR，不久老婦就因CPR的按壓疼痛感發生聲音，之後脈搏、呼吸也逐漸恢復，到院時人也已經清醒。

救護人員說，一般失去呼吸心跳搶救的患者，通常必須住進加護病房治療，但老婦僅住在普通病房，經治療觀察後，近日已平安出院，且身體恢復良好，腦部並未受損，這都要歸功家屬CPR急救得宜。

南投縣消防局表示，一般人在沒有呼吸心跳約4至6分鐘後，腦細胞就會因沒有氧氣供應受到傷害，腦細胞一旦受損就無法復原，稍有延遲甚至可能只能救回一個植物人，因此必須儘量在4分鐘內進行CPR，且在AED到達前CPR都不能中斷，才能避免腦部損傷發生。

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