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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

基因之舞祕密揭曉！RNA竟是癌症治療新關鍵

2024/10/08 12:26

癌症治療新曙光，RNA修飾技術或能扭轉戰局；癌細胞示意圖。（圖取自freepik）

癌症治療新曙光，RNA修飾技術或能扭轉戰局；癌細胞示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕我們身體內的數兆個細胞中，細胞核內正進行著一場精密的「基因之舞」。蛋白質像舞者般，持續包裹與解開DNA。即使是微小的錯誤，都可能干擾基因的正常表現，最終引發癌症等疾病。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，芝加哥大學（University of Chicago）的一項最新研究揭示了這場「基因之舞」中的一個關鍵新發現：RNA也參與其中，並透過TET2基因影響DNA的包裝與儲存方式。這一發現不僅讓我們更深入理解基因調控機制，還為癌症等TET2基因突變相關疾病，如白血病（leukemia）、心臟病、中風和糖尿病，帶來了新的治療契機。

科學家早已知道TET2基因的突變與許多疾病密切相關，但背後的機制始終不明。過去的研究多聚焦於TET2對DNA的影響，因為TET基因家族的其他成員均作用於DNA。然而，芝加哥大學的研究團隊發現，TET2影響的是RNA，而非DNA。這一發現顛覆了現有的基因調控理論，也為治療提供了全新方向。

研究指出，TET2基因透過一種稱為甲基化（methylation）的修飾過程，調控RNA，吸引名為MBD6的蛋白質，進而影響細胞內DNA的包裝結構——染色質（chromatin）的組裝。嬰兒時期，細胞分裂活躍，TET2基因會放鬆對染色質的控制，促進幹細胞分化；成年後，TET2則會加強控制，維持細胞穩定。一旦TET2基因發生突變，這種調控機制就會失靈，可能導致細胞異常增生，進而引發癌症。

研究顯示，TET2基因突變與多種疾病密切相關，特別是白血病，突變發生率高達10%到60%。此外，TET2突變在70歲以上人群中，與心臟病、中風、糖尿病等疾病的風險增加也息息相關。這一發現為這些疾病的治療提供了新的思考方向。

何川教授（Chuan He）表示，這項研究不僅揭示了RNA在基因調控中的關鍵角色，還為藥物研發提供了新的目標。「我們期望能找到一種『銀彈』，透過鎖定TET2突變後啟動的特定途徑，精準清除癌細胞，而不損害正常細胞。」他正與芝加哥大學的創業中心合作，將這項發現轉化為具體的治療方案。

這項發表於《自然》（Nature）期刊的研究，標誌著基因表現調控理論的一大進展。科學家將繼續探討如何藉由調控TET2基因及其相關途徑，開發更有效、更精準的治療方法，為更多患者帶來福音。

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