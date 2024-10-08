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健康 > 傷病癌症 > 外傷

港遊客旅遊重傷 急救復健多年重生！來台感謝豐原醫院團隊

2024/10/08 11:37

方男（左）在表姐（右）陪同翻譯下接受採訪表示，能恢復正常並工作，最感謝豐原醫院讓他重生。（記者歐素美攝）

方男（左）在表姐（右）陪同翻譯下接受採訪表示，能恢復正常並工作，最感謝豐原醫院讓他重生。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕33歲香港人方先生，6年前和父母及哥哥來台旅遊，到台中市后豐鐵馬道騎自行車時不慎摔倒，造成腦部嚴重出血，經送往豐原醫院急救，在醫護人員緊急手術止血降壓及細心照護下，挽回一命，後返回香港持續治療及復健多年，終於恢復如常，今年開始上班工作，家人今天特別陪同他重返豐原醫院，感謝醫護人員救命之恩，院方也特別準備蛋糕，慶祝他重生。

方男家屬表示，2018年12月28日，一家到后豐鐵馬道騎自行車，回程方男騎在最後面，家人因遲未見其蹤影，返回尋找才發現他摔倒受傷躺在地上，趕緊送醫；方男則完全記不得當初跌倒受傷的情形。

豐原醫院表示，方男被救護車送抵豐原醫院時，情況相當危急，急診室醫師立即給予緊急處置維持生命徵象，並由神經外科醫師陳典廷緊急進行開顱，清除血塊及止血，減少其腦部組織損壞，成功穩定其病情。

神經外科醫師張正一隨後接手治療，在醫療團隊的全力照護及多日密集治療與監控，方男腦傷情況逐漸改善，最終脫離危險。

方男在台住院10天，身體狀況逐漸穩定，家人希望能轉回香港治療，因手術後期進行左側顱骨成型術，3個月無法工作及行動，也無法久坐，重症醫療團隊除給予證明，並特別商請航空公司給予患者以躺著方式搭乘飛機，方男在2019年1月8日順利搭機返回香港，並繼續接受康復療程。

方媽媽表示，方男因腦部受損，醒後智力宛如5、6歲孩童，右手也使不上力，經她細心教導及復健，花了約3年時間才慢慢好轉，今年終於順利到餐廳工作。

方男說，雖然事件已過了近6年，但這些年他時常聯繫並分享其復原狀況，讓張正一醫師瞭解，真的非常感謝豐原醫院，讓他獲得重生。

豐原醫院院長李永恒及副院張正一則表示，除了醫護人員的及時醫療照護，家人的陪伴及細心照護，功不可沒。

李永恒說，意外事故是台灣近年重大死因之一，豐原醫院是台中山城區最具規模的急重症中心，也是山城區唯一有重症醫療創傷處理能力的醫院，提供意外事故患者全面專業緊急處置，共同給予重大外傷病患更完整的照顧，讓病人得到最有利的治療。

豐原醫院醫人員切蛋糕慶祝方男重生。（記者歐素美攝）

豐原醫院醫人員切蛋糕慶祝方男重生。（記者歐素美攝）

方母致贈花束，感謝豐原醫院醫護人員的細心照護，讓他得以重生。（記者歐素美攝）

方母致贈花束，感謝豐原醫院醫護人員的細心照護，讓他得以重生。（記者歐素美攝）

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