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諾貝爾生醫獎發現顛覆舊法則 中研院已發展評估漸凍症發病

2024/10/07 21:16

2024年諾貝爾生醫獎由美國發育生物學家安布羅斯（Victor Ambros）及美國分子生物學家魯夫昆（Gary Ruvkun）共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize）

2024年諾貝爾生醫獎由美國發育生物學家安布羅斯（Victor Ambros）及美國分子生物學家魯夫昆（Gary Ruvkun）共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年諾貝爾生醫獎由美國發育生物學家安布羅斯（Victor Ambros）與分子生物學家魯夫昆（Gary Ruvkun）獲獎。台灣科技媒體中心邀請國內專家說明，此次得主發現的「微型核糖核酸」（microRNA），在基因調控扮演至關作用，顛覆傳統法則，具疾病預測與開發藥物潛力，中研院已嘗試發展用於評估「漸凍症」發病風險及進一步研發治療藥物。

針對microRNA的研究，中央研究院分子生物研究所研究員陳俊安表示，這是「非常有趣」的研究。他指出，1980年代熟知的生命科學中心法則，就是從去氧核糖核酸（DNA）轉錄為負責訊息傳遞的核糖核酸（RNA），再轉譯成蛋白質。

不過，陳俊安說明，此次諾貝爾獎得主1993年在線蟲身上發現microRNA，長度約為21至23個核苷酸，具有調控每種蛋白質在每個細胞的多寡，對於生長發育、罹患疾病至關重要，徹底顛覆舊思維。

陳俊安提到，2019年他曾在韓國的研討會上遇過Victor Ambros，印象中非常喜歡提問問題，幾乎對每位講者都會發問。其實線蟲研究在過去已曾獲得諾貝爾生醫獎，原本此次講者被認為是遺珠之憾，但沒想到今年再度由線蟲研究者獲獎，坦言意外但令人振奮。

陽交大生命科學系暨基因體科學研究所教授俞震亞指出，一開始以為microRNA僅出現在線蟲上，結果2000年左右發現高等脊椎動物包含人類也有，現已找到近2000個，具有不同類型，而調控蛋白質變化的現象正是在調控基因表現上扮演重要角色。

陳俊安也提到，microRNA容易從細胞分泌出來，存在於外泌體中，抽血就可看到相關的表現情形，因此可作為生物指標，應用在疾病預測與治療，目前中研院團隊就正嘗試發展用於評估「漸凍症」發病風險及進一步研發治療藥物。

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