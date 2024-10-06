健康網》5遊具先別讓小孩玩！ 醫建議：彈跳床1次1人

醫師指出，彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀為有安全疑慮遊具，家長須注意。（資料照，健康網合成）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友容易受同儕影響，可能會不小心選到「有疑慮」的遊具，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，像彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀這類遊具，家長看到小孩玩時需要有概念，在一旁監督或換成比較安全的材質，像是彈簧床適合年紀大一點的孩子玩，且1次最好1人玩就好。

彈跳床 常見下肢損傷

巫漢盟分享，根據美國兒科醫學指出，彈跳床發生意外的機率高，以美國國內來說，幼兒與青少年曾發生過扭傷、拉傷、挫傷或其他軟組織損傷，尤其又以下肢損傷最常見，而讓人擔心的頭頸部受傷則占所有彈跳床損傷的10-17％。

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巫漢盟說，若真的要使用彈跳床，建議遵守以下原則：

1.一次只讓一位孩子使用。

2.經常檢查並更換防護墊、網罩及相關零件。

3.不要在上面玩翻跟斗和後空翻。

4.在家長監督下使用。

史萊姆 硼砂傷神經、消化系統

巫漢盟提到，史萊姆含有膠水、硼砂、香料、色素、亮片等物質，曾有實驗長期餵食老鼠硼砂，導致傷害神經系統、消化系統，因此影響食慾和營養吸收。由於孩子玩樂可能會產生誤食，或手沒洗淨導致中毒的狀況，又或是因為碰觸裡面的化學物質導致接觸性皮膚炎，因此建議應避免玩此類物品。

螢光棒 彎折害低毒成分外漏

巫漢盟指出，一次性螢光棒外層由塑膠製成，裡面套著一根密封玻璃管，經彎折使玻璃破裂後接著引起化學反應產生螢光體，但若過度彎折或刀切導致鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二丁酯等低毒成分外漏，不慎吸食或觸碰可能會造成噁心、頭暈、昏迷等情形。建議若真的要玩螢光棒可選擇LED螢光棒，不僅可重複使用，也較環保。

螃蟹車 坐太久恐成O型腿

巫漢盟提到，螃蟹車主要功能在於提供寶寶自行娛樂，但卻無法幫助學步，而且前進時需靠寶寶自行用腿蹬著往前，一旦坐在裡面太久，雙腿可能會因為缺乏支撐而過度彎曲，造成O型腿，另外也容易發生夾傷腳的情形，目前美國、加拿大都已宣導禁用螃蟹車。

蘿蔔刀 刀片劃傷同學

巫漢盟說，蘿蔔刀看似有做鈍角設計，卻可以劃破紙張、蘋果和西瓜，由於蘿蔔刀的刀刃靠單手就可以把刀片甩出，動作俐落又酷炫，可能在小朋友之間引起流行，若孩子興奮過頭有可能不小心劃到或戳到同學的眼睛、皮膚，造成不必要的受傷和糾紛。

巫漢盟提醒，幫孩子挑選用品時建議要認清標章，需選擇貼有「商品安全標章」的玩具，以台灣來說，合格產品均貼有「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」。認明標章後接下來就是詳閱商品使用說明書，包括應符合年齡、遵守警語標示、不挑戰危險玩法等。

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