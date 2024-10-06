自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》5遊具先別讓小孩玩！ 醫建議：彈跳床1次1人

2024/10/06 10:56

醫師指出，彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀為有安全疑慮遊具，家長須注意。（資料照，健康網合成）

醫師指出，彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀為有安全疑慮遊具，家長須注意。（資料照，健康網合成）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友容易受同儕影響，可能會不小心選到「有疑慮」的遊具，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，像彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀這類遊具，家長看到小孩玩時需要有概念，在一旁監督或換成比較安全的材質，像是彈簧床適合年紀大一點的孩子玩，且1次最好1人玩就好。

彈跳床 常見下肢損傷

巫漢盟分享，根據美國兒科醫學指出，彈跳床發生意外的機率高，以美國國內來說，幼兒與青少年曾發生過扭傷、拉傷、挫傷或其他軟組織損傷，尤其又以下肢損傷最常見，而讓人擔心的頭頸部受傷則占所有彈跳床損傷的10-17％。

巫漢盟說，若真的要使用彈跳床，建議遵守以下原則：

1.一次只讓一位孩子使用。
2.經常檢查並更換防護墊、網罩及相關零件。
3.不要在上面玩翻跟斗和後空翻。
4.在家長監督下使用。

史萊姆 硼砂傷神經、消化系統

巫漢盟提到，史萊姆含有膠水、硼砂、香料、色素、亮片等物質，曾有實驗長期餵食老鼠硼砂，導致傷害神經系統、消化系統，因此影響食慾和營養吸收。由於孩子玩樂可能會產生誤食，或手沒洗淨導致中毒的狀況，又或是因為碰觸裡面的化學物質導致接觸性皮膚炎，因此建議應避免玩此類物品。

螢光棒 彎折害低毒成分外漏

巫漢盟指出，一次性螢光棒外層由塑膠製成，裡面套著一根密封玻璃管，經彎折使玻璃破裂後接著引起化學反應產生螢光體，但若過度彎折或刀切導致鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二丁酯等低毒成分外漏，不慎吸食或觸碰可能會造成噁心、頭暈、昏迷等情形。建議若真的要玩螢光棒可選擇LED螢光棒，不僅可重複使用，也較環保。

螃蟹車 坐太久恐成O型腿

巫漢盟提到，螃蟹車主要功能在於提供寶寶自行娛樂，但卻無法幫助學步，而且前進時需靠寶寶自行用腿蹬著往前，一旦坐在裡面太久，雙腿可能會因為缺乏支撐而過度彎曲，造成O型腿，另外也容易發生夾傷腳的情形，目前美國、加拿大都已宣導禁用螃蟹車。

蘿蔔刀 刀片劃傷同學

巫漢盟說，蘿蔔刀看似有做鈍角設計，卻可以劃破紙張、蘋果和西瓜，由於蘿蔔刀的刀刃靠單手就可以把刀片甩出，動作俐落又酷炫，可能在小朋友之間引起流行，若孩子興奮過頭有可能不小心劃到或戳到同學的眼睛、皮膚，造成不必要的受傷和糾紛。

巫漢盟提醒，幫孩子挑選用品時建議要認清標章，需選擇貼有「商品安全標章」的玩具，以台灣來說，合格產品均貼有「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」。認明標章後接下來就是詳閱商品使用說明書，包括應符合年齡、遵守警語標示、不挑戰危險玩法等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中