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健康網》天旋地轉5原因 醫：這2種會影響聽力

2024/10/05 21:40

醫師指出，梅尼爾氏症、突發性耳聾合併眩暈都會影響聽力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，梅尼爾氏症、突發性耳聾合併眩暈都會影響聽力；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眩暈除了常聽到的耳石脫落外，還有另外4種狀況、當中甚至有2種會出現聽力受損！關心診所耳鼻喉專科醫師饒曼齡在臉書專頁「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」表示，眩暈的原因包括耳石脫落、前庭神經炎、偏頭痛型眩暈、梅尼爾氏症、突發性耳聾合併眩暈，最後一種俗稱「耳中風」，建議把握黃金治療期就醫。

耳石脫落

饒曼齡指出，耳石脫落是最常見的原因。 發生情境通常是在床上翻身、起床時天旋地轉，大約持續幾秒鐘到2分鐘，80%的患者在耳石復位術之後會大幅改善。

前庭神經炎

饒曼齡說，前庭神經炎的特色是除了眩暈之外還有些飄浮的感覺，很多人形容像踩在海綿上、走路容易偏一邊等。這種疾病的原因和病毒感染、自體免疫、血液灌流不足有關，在眩暈（旋轉）很厲害的急性期之後，還是會有幾個月的時間感覺不平衡，15%的人甚至會持續1年。 而10-15%的人在前庭神經炎過後，會併發耳石脫落，這時候狀況較複雜，診斷就考驗醫師的功力。

偏頭痛型眩暈

饒曼齡表示，有偏頭痛體質的人，有時頭痛以眩暈來表現，常伴隨噁心、耳鳴、畏光、怕吵。使用偏頭痛藥物治療效果良好，而飲食上需注意起司、紅酒、柑橘類、巧克力等食物得減量攝取。

梅尼爾氏症

饒曼齡說，饒曼齡的暈眩時間約2-3小時，常伴隨耳悶、耳脹，聽力檢查發現低頻聽損。病狀反反覆覆是梅尼爾氏症的特色。

突發性耳聾合併眩暈

饒曼齡指出，如果單側聽力突然下降，頭暈天旋地轉好幾分鐘，甚至到1小時、一邊耳朵沒辦法聽電話，可能是突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」。建議把握黃金治療期，立刻到耳鼻喉科檢查。

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