健康網》出人頭地不只補鈣、維生素D 藥師教1招最有效

藥師表示，對於身高管理來說，最自然且有效的方式應該是參與戶外運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要孩子「高人一等」，不少家長會考慮補充鈣片和維生素；然而這些補充品並非萬靈丹。藥師馬丁指出，對於身高管理來說，最自然且有效的方式應該是參與戶外運動。不僅能夠幫助身體合成更多維生素D，增強骨骼健康，還可以通過運動促進腸道健康，從而提升身體對維生素K2的產生，對於鈣質的有效利用至關重要。

維生素D的效用依賴維生素K

馬丁於臉書粉專「馬丁大夫/藥師半路出師-育兒人生」發文指出，雖然鈣是增強骨骼健康的重要元素，但僅僅補充鈣片並不足夠。鈣的有效吸收需要維生素D3的幫助，這種維生素是在肝腎中，由維生素D1和D2轉換而來。體現了為何中醫重視肝腎系統。

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馬丁表示，維生素D確實對鈣的吸收至關重要，但它的功能不止於此。維生素D還需要維生素K的幫助，特別是維生素K2，來確保鈣質能被有效運送到骨骼中進行重塑，這一過程對於舊骨骼組織的替換非常關鍵。維生素K2主要由腸道內的細菌產生，這強調了健康腸道的重要性。體現中醫脾主肌肉，運動可以幫助腸胃的蠕動。

另，他補充，保健食品和補充劑經常被視為快速的解決方案，但在身高管理方面，他並不完全推薦依賴這些產品。

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