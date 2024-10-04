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健康網》口腔白斑罹癌風險高 癮君子定期檢查不可少

2024/10/04 18:55

口腔白斑無明顯症狀，除了刷牙時，自己注意口腔黏膜有無異狀，定期接受口腔檢查也很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

口腔白斑無明顯症狀，除了刷牙時，自己注意口腔黏膜有無異狀，定期接受口腔檢查也很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／丁孟昌

35歲的李先生是一位工程師，長期吸菸但沒有咀嚼檳榔的習慣。最近，他在刷牙時，發現口腔內有一處白斑，無論怎麼刷都無法去除，且持續存在，讓他感到不安，就醫檢查後，確診為口腔白斑。

口腔白斑成因 吸菸、喝酒、嚼檳榔

雖然白斑常與嚼檳榔有關，但吸菸同樣是導致口腔白斑的重要原因，且這種白斑的癌化機率可高達2成，提醒吸菸者應更加警覺。

傳統觀念中，口腔癌多與嚼檳榔有關，但很多人忽略了吸菸對口腔黏膜的嚴重損害。根據國健署的統計，口腔白斑轉變為口腔癌的機率10%至20%，而紅斑的癌化風險則高達60%。吸菸會使口腔黏膜長期暴露在有害化學物質中，導致細胞損傷，進而誘發癌變。

抽菸造成的口腔薄白斑，惡性度雖低，但需密切觀察。（丁孟昌提供）

抽菸造成的口腔薄白斑，惡性度雖低，但需密切觀察。（丁孟昌提供）

少量吸菸也會傷害口腔黏膜 勿輕忽

除了戒除菸、酒、檳榔之外，早期發現和治療是降低口腔白斑癌變風險的關鍵。很多人誤以為少量吸菸就不會對口腔造成傷害，因此拒絕接受定期口腔篩檢，但事實上，長期吸菸會顯著增加口腔癌的風險。因此，無論吸菸量多寡，只要有吸菸習慣，都應定期檢查口腔，早期發現異常病變。

當診斷出白斑後，處理方式需根據病變的大小、位置及性質來決定。對於輕微或低風險的病變，醫師可能會建議定期觀察和追蹤，通常每3至6個月檢查一次，觀察白斑是否擴大或變化。

口腔癌惡性度高，需積極治療。（丁孟昌提供）

口腔癌惡性度高，需積極治療。（丁孟昌提供）

口腔白斑3處理方式 需視病況而定

對於持續性或高風險的白斑，則可考慮以下處理方式：

●低溫電燒

此方法適合處理小範圍的白斑病變，利用低溫熱能燒灼異常組織，操作簡單且損傷較小，能有效移除病變組織。

●雷射切除

使用雷射能量精確切除白斑，且對周圍健康組織的影響較小，適合處理範圍較大或位於複雜部位的白斑。術後疼痛輕微，恢復速度快，且出血量少。但術後仍需定期追蹤，確保病變不會復發。

●冷凍治療

通過液氮冷凍白斑組織，破壞病變細胞，適合範圍較大的白斑治療。冷凍治療的優點是出血和疼痛較少，且恢復期短。術後患者需保持口腔清潔，並定期回診，確認治療效果。

最終的治療方式需根據患者的臨床狀況，由醫師評估後決定，以確保病變得到有效處理，並減少癌變風險。（作者為陳亮宇耳鼻喉科診所醫師）

丁孟昌醫師提醒，抽菸也會造成口腔白斑，且癌化機率高達兩成。（丁孟昌提供）

丁孟昌醫師提醒，抽菸也會造成口腔白斑，且癌化機率高達兩成。（丁孟昌提供）

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