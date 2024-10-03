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颱風天健保卡毀損 健保署：可例外就醫、免費換卡

2024/10/03 16:12

健保署提醒，若民眾因颱風受災而有就醫需求，但手邊沒有健保卡，健保特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務。（資料照）

健保署提醒，若民眾因颱風受災而有就醫需求，但手邊沒有健保卡，健保特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕因應山陀兒颱風造成部分區域災情，可能有民眾無健保卡但需要就醫，衛福部健保署今天（3日）說，針對這種情形，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務，民眾不必擔心影響求診。萬一颱風造成健保卡毀損或遺失，也可申請免費換發新卡。

健保署指出，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

另外，健保署提到，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，只要於健保卡申請表上註明「山陀兒颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡即可。

健保署指出，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話撥打0800-030-598 或4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。

健保署也補充，民眾如因風災遺失健保卡，仍可持慢箋至藥局領藥，請藥局以例外就醫處理。另如因領藥期間末日恰逢風災停止上班，其領藥末日可順延至風災過後第1個上班日，之後在處方箋有效期限內仍可領藥，可於回診時與醫師討論是否需調整服藥期間，以達最佳治療效果。

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