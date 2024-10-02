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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5飲食法小心糖尿病上門！ 膳食纖維吃不夠中招

2024/10/02 16:52

醫師說明，膳食纖維不僅能增加飽足感，還能減緩人體吸收糖的速度，有助於降低血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，膳食纖維不僅能增加飽足感，還能減緩人體吸收糖的速度，有助於降低血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不良飲食習慣，小心血糖飆高，糖尿病上門！初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube點名5種吃法很容易得糖尿病，包括：過量進食、高精緻澱粉、每天1杯手搖飲、常吃下午茶，以及缺乏膳食纖維，可能引起血糖波動，建議每日營養比例均衡，避免只吃單一食物，讓身體更健康。

●過量飲食：過量飲食會使胰島素不斷分泌，容易產生胰島素阻抗、高血糖。

●高精緻澱粉：長期攝取高精緻澱粉食物，如白吐司、饅頭、麵條等，可能會增加胰島素阻抗風險。

●每天1杯手搖飲：手搖飲含糖量高外，也容易引起血糖大幅度波動。

●三不五時吃下午茶：蛋糕、餅乾等皆屬高碳水、高糖、高脂肪，營養價值偏低的食物，攝入過多可能導致血糖大幅的上升。

●膳食纖維攝取不足：現代人常常外食，很難確保足夠的膳食纖維。膳食纖維不僅能增加飽足感，還能減緩人體吸收糖的速度，有助於降低血糖波動。

「3少1高」飲食 遠離糖尿病

若想預防糖尿病，首要措施便是改善不良的生活型態！衛福部呼籲，定期監測血糖、天天量腰圍和秤體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的「3少1高」飲食原則，及每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，遠離、逆轉糖尿病發生的機會。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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