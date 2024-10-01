彰化疫苗開打》新冠+流感+肺鏈 葉彥伯：可以一次打3劑

今天起開放接種公費流感及新冠疫苗，還有65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗，彰化縣各衛生所一早就湧入不少民眾接種疫苗。（圖衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（1日）起開放接種公費流感及新冠疫苗（CoV_Moderna_JN），還有65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗 （13PCV、PPV23），形同「三劑齊發」，不少民眾擔心同時打流感和新冠疫苗會不會「打架」而不打，對此，彰化縣衛生局長葉彥伯建議，在流行期前，趕快打是最安全的，可以一次同時打三劑，如果還是會怕，「那就先打流感！」

也有民眾認為是不是打了流感，就不用再打新冠疫苗，「不要打那麼多！」對此，葉彥伯說，流感疫苗僅對流感病毒感染有保護力，無法預防COVID-19，最好的方法就是接種新冠疫苗，兩者疫苗各有各的防護。

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還有民眾覺得流感就是一般的普通感冒而已，不用額外再打疫苗。對此，葉彥伯解釋，這是非常錯誤的看法，流感與感冒兩者不一樣，感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同，且流感的症狀，通常比感冒嚴重，痊癒的時間會比一般感冒長，更容易引起如肺炎、腦炎、心肌炎等重症併發症，甚至導致死亡，因此，每年此時打流感疫苗有其必要性，特別是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高風險群，最好接種流感疫苗，保護自己及身邊家人。

今年中央調撥給彰化縣疫苗，流感疫苗35萬8130劑、新冠疫苗配送總數2萬5850劑、65歲肺鏈疫苗十三價（13PCV）配送總數7萬6800劑、二十三價（PPV23）配送總數6740劑。

為方便民眾接種，全縣村里設接種站509站，醫療院所合約家數，包含流感265家、新冠224家、肺鏈197家。 民眾可上「彰化疫苗接種預約e點通」平台預約疫苗，免排隊，預約成功者還會簡訊提醒。

這次公費流感疫苗，除了50歲至64歲健康成人於下個月（11）一日開打，其餘公費接種對象都是今天開打。

葉彥伯強調，「左流右新」健康又安心，流感及新冠兩種疫苗同時接種，能夠降低感染流感及新冠併發重症風險，依據WHO、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種季節性流感疫苗及COVID-19疫苗是安全的，可同時分開不同部位接種，也可間隔任何時間接種。

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