自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》肺栓塞隱形殺手！ 醫：呼吸困難與胸痛勿輕忽

2024/10/01 16:47

劉中平指出，由於肺栓塞往往難以透過一般問診和常規檢查確診，有呼吸困難及胸痛的病患應該特別留意；示意圖。（圖取自shutterstock）

劉中平指出，由於肺栓塞往往難以透過一般問診和常規檢查確診，有呼吸困難及胸痛的病患應該特別留意；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺栓塞是難以診斷且是會危及生命的急症，通常醫師難從一般問診和常規檢查，察覺病患是否罹患肺栓塞。宇平診所心臟內科醫師劉中平在其「劉中平醫師的心臟科筆記」中指出，肺栓塞是由於異常血塊阻塞肺動脈，導致血液循環不順，氧氣交換受阻，進一步影響心臟功能；因此，若有呼吸困難與胸痛，切勿輕忽。

劉中平指出，肺栓塞的症狀通常突然發作，患者可能會感到呼吸困難或胸部疼痛，嚴重者甚至可能暈倒或感到頭暈。造成肺栓塞的常見原因包括久坐、臥床引起的下肢血栓，這些血栓隨著血流進入肺動脈而引發疾病。此外，避孕藥的使用、某些手術後的併發症、天生凝血異常或家族遺傳因素，也都是誘發肺栓塞的風險。

由於肺栓塞往往難以透過一般問診和常規檢查確診，因此診斷相當困難。劉中平提醒，患者如出現疑似症狀，應立即至急診室進行血液檢查與肺部掃描，以便確診並採取治療。

突發的肺栓塞可能帶來生命危險，嚴重情況下甚至需要呼吸器支持或手術治療。因此，對於患者心肺症狀的密切觀察及初步治療反應的追蹤，對於醫師判斷和處理肺栓塞至關重要。

劉中平強調，肺栓塞的症狀容易與過度換氣或二尖瓣脫垂混淆，呼吸困難及胸痛的病患應該特別留意，勿忽視這些症狀，避免延誤治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中