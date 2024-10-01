健康網》肺栓塞隱形殺手！ 醫：呼吸困難與胸痛勿輕忽

劉中平指出，由於肺栓塞往往難以透過一般問診和常規檢查確診，有呼吸困難及胸痛的病患應該特別留意；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺栓塞是難以診斷且是會危及生命的急症，通常醫師難從一般問診和常規檢查，察覺病患是否罹患肺栓塞。宇平診所心臟內科醫師劉中平在其「劉中平醫師的心臟科筆記」中指出，肺栓塞是由於異常血塊阻塞肺動脈，導致血液循環不順，氧氣交換受阻，進一步影響心臟功能；因此，若有呼吸困難與胸痛，切勿輕忽。

劉中平指出，肺栓塞的症狀通常突然發作，患者可能會感到呼吸困難或胸部疼痛，嚴重者甚至可能暈倒或感到頭暈。造成肺栓塞的常見原因包括久坐、臥床引起的下肢血栓，這些血栓隨著血流進入肺動脈而引發疾病。此外，避孕藥的使用、某些手術後的併發症、天生凝血異常或家族遺傳因素，也都是誘發肺栓塞的風險。

請繼續往下閱讀...

由於肺栓塞往往難以透過一般問診和常規檢查確診，因此診斷相當困難。劉中平提醒，患者如出現疑似症狀，應立即至急診室進行血液檢查與肺部掃描，以便確診並採取治療。

突發的肺栓塞可能帶來生命危險，嚴重情況下甚至需要呼吸器支持或手術治療。因此，對於患者心肺症狀的密切觀察及初步治療反應的追蹤，對於醫師判斷和處理肺栓塞至關重要。

劉中平強調，肺栓塞的症狀容易與過度換氣或二尖瓣脫垂混淆，呼吸困難及胸痛的病患應該特別留意，勿忽視這些症狀，避免延誤治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法