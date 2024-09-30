颱風來襲 高雄取消10/1「流感及新冠疫苗」社區接種

高雄10月1日「流感及新冠疫苗」社區接種服務暫停。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕山陀兒颱風來勢洶洶，高雄市明（1）日全市停止上班上課，衛生局原訂10月1日安排「流感及新冠疫苗」社區接種全面暫停；另提醒民眾如遇積淹水災情，注意防範鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等疫情。

衛生局指出，強風豪雨恐造成積淹水災情，民眾清理環境時，可能因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，而造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等疫情，提醒民眾風災清理環境應落實防疫4要，包括裝備要齊全、積水要清除、飲食要注意、有症狀要就醫。

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清理積淹水防鉤端螺旋體病。（高雄市衛生局提供）

淹水後慎防類鼻疽感染。（高雄市衛生局提供）

「裝備要齊全」淹水災區民眾於清理環境時，應穿著防水雨靴、戴防水手套及口罩等，避免皮膚傷口直接暴露於污水污泥中，也避免被鐵釘、鐵片等生鏽器物割刺傷。

「積水要清除」落實檢查居家室內外可能積水之處，例如頂樓地面、陽台雜物、地下室、電梯機坑、屋簷排水槽及防火巷水溝與雜物等容器。如有積水應立即清除，並清除容器雜物。集合式住宅淹水抽除後，也需再仔細檢查將機械車位機坑底層積水排除。

「飲食要注意」污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭污染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

「有症狀要就醫」：如出現發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等任一疑似症狀，請儘速就醫，告知醫師旅遊史、活動史、住家有無淹水、家人有無類似症狀等資訊，也請醫師提高警覺加強通報。

風災清理環境應落實防疫4要。（高雄市衛生局提供）

衛生局呼籲，降雨後1週為登革熱防治關鍵期，請全體市民儘速落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡查室內外環境，倒掉積水並移除不必要的容器，避免病媒蚊孳生。另外，風災過後積淹水易造成土壤中的病原菌散播，民眾可能因接觸污水、污泥或吸入環境中病原菌而感染類鼻疽，並提醒老年人、慢性病患者或免疫力較差者，颱風期間應避免外出，室內外建議戴口罩，以降低吸入感染的風險。

颱風過後清除積水防治登革熱。（高雄市衛生局提供）

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